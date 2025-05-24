餅總掌舵至今 3獅U21百安

中職未滿21歲百安球員

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅林佳緯21日擊出2023年選秀中最快的生涯100安，也是史上第9位未滿21歲就百安的選手，包含林靖凱和林子豪，獅隊總教練林岳平執教就出產3位，讓獅子軍打線近年穩定輸出，短期換血有成。

林佳緯（記者李惠洲攝）

林佳緯2023年選秀進獅隊後就受重用，不但該年上一軍，更是季後賽一員，成為挑戰賽史上最年輕出賽的野手，隔年起直升主力外野手，今年季初餅總雖以「重新面對職業生涯」為由放慢林佳緯的腳步，但他開季1週多就升格，成為本季獅隊打線中最重要的打者之一。

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換血有成 3林陸續達陣

從餅總2020年接掌兵符至今，獅隊出產3位未滿21歲百安的小將，林靖凱以19歲332天寫隊史紀錄，林子豪也是2020年進職棒後，隔年就常駐一軍貢獻打擊，2022年以20歲131天之齡達陣生涯百安。

餅總解釋，這些選手在高中就很成熟，進職業後也能在很短的歷練中創造價值，而像林子豪、林佳緯這類的第1指名，上一軍是越快越好，雖然不能預設馬上給位置，但球隊有空缺時會希望多給機會。

23歲的林子豪本季6轟已是全隊最多，今年經常與林佳緯輪流扛中心棒次，有新血刺激打線，讓獅隊在缺乏王牌重砲林安可期間，依舊擁有全聯盟最具破壞力的打線。

拉抬年輕小將到陣容，考驗教練的容忍度，餅總慶幸「3林」在短期內就進到陣容，並強調重點在守備，「打擊可以給空間成長，但要有好的守備才有辦法先發。」

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