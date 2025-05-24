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龍爆打鷹 開賽3局定調

2025/05/24 05:30

龍聖（記者陳逸寬攝）龍聖（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕面對在大巨蛋勝率偏低的台鋼雄鷹，味全龍打線前3局就猛攻兩輪半，狂敲13支安打含朱育賢3分彈，鯨吞11分提早為勝負定調，最終以12：2輕取台鋼，落後首位統一獅的勝差減為1.5場。龍聖交出來台後最佳的7局失1分，本季2勝與2次單場MVP都對台鋼拿下。

龍隊前3局打超過兩輪，2局下朱育賢（左二）3分砲錦上添花。（記者陳逸寬攝）龍隊前3局打超過兩輪，2局下朱育賢（左二）3分砲錦上添花。（記者陳逸寬攝）

味全1局下先靠連續5支安打與守備失誤攻下4分，張政禹被夾殺在本壘前時與一壘手宋柏翰發生碰撞，裁判開會後認定宋柏翰未持球卻站在跑壘路徑上形成妨礙跑壘，改判張政禹安全上壘讓味全拿到第5分，2局下再由朱育賢一棒3分擴大領先，前3局狂取11分是味全重返中職後前3局的得分新高。

敲13安吞11分

只落後獅1.5場

龍聖雖在2局上被台鋼扳回1分，在打線奧援下大顯神威，退場前讓台鋼14上14下。總教練葉君璋指出，龍聖不管控球各方面都很到位，狀況比上次出賽好很多，可能天氣對他影響很大，接下來室外比賽還要觀察，「他還沒有碰到台灣真的很熱的情況，上次蠻不舒服，這次在大巨蛋好一點。」

龍聖表示，贏球不是他能控制，能控制的是投好球、減少失分與上壘，前次出賽有點被打爆，這場回到基本先搶好球，在大巨蛋投球超級舒服，畢竟他來自克利夫蘭，天氣與台灣完全相反，來台前雪下到快膝蓋高，但隊上伍鐸等前輩會叮嚀與指導很多事，他也會做好因應的準備。

台鋼近2年在大巨蛋6勝12敗，勝率0.333只優於統一獅的0.300（3勝7敗），最快今天以13敗追平中信兄弟並列大巨蛋最多敗球隊，但中信累計23勝遙遙領先各隊。

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