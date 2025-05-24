孫易磊大場面 兩度震撼劉俊緯

劉俊緯（左，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕孫易磊前天升格正式球員並在日職一軍初登板，劉俊緯沒有錯過好兄弟後援2局無失分的精采表現，他認為，日本火腿敢在平手時開箱新人，代表對孫易磊能力的肯定，孫易磊投完這場也會更有信心，「很高興啊！我同學滿厲害的。」

好交情源自少棒

讚麻吉果然冷靜

劉俊緯指出，前天得知火腿總教練新庄剛志賽前宣示要讓孫易磊在第9局登板，趕緊跟穀保畢業的學長林辰勳一起看比賽，「畢竟是平手，局面很緊張，通常投手不會在這時候開箱，我是有嚇一跳。」

請繼續往下閱讀...

9局開箱連投2局

被監督調度嚇到

劉俊緯表示，看到新庄剛志在孫易磊投完第9局後上前說話，林辰勳開玩笑說，「可能叫他再投1局喔!」沒想到竟然成真，讓他非常意外，「一般來說，投手要開箱應該只投1局，但他的特色是冷靜，就算投到2壞球、3壞球，也可以穩定去面對狀況。」

劉俊緯認為，初登板的心情多少會緊張，孫易磊看起來卻完全不會，可能是打過很多國際賽，心臟很強已習慣大場面，現在更有大將之風，但賽後他沒傳訊息祝賀，「平常我們就會幫彼此加油，私下都會傳訊息，只是聊的都不是棒球的事。」

劉俊緯與孫易磊的棒球經歷都是東園國小、穀保家商，青少棒雖各在長安國中、重慶國中，2019年都入選小馬聯盟小馬級國手，「我們一起念福星國小，因為運動會而認識，三年級本來同班，他為了打棒球轉去東園，我在四年級也轉過去，高中畢業以前幾乎都在一起。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法