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李勛傑5打席驚奇 王尉永5局1球動容

2025/05/24 05:30

悍將王尉永相隔278天再度踏上一軍投手丘。 （記者陳志曲攝）悍將王尉永相隔278天再度踏上一軍投手丘。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今年富邦悍將患嚴重的「恐猿症」！樂天桃猿昨在桃園主場火力全開，全場敲出18支安打，最終就以10：5擊敗富邦中止3連敗，本季樂天對富邦6戰全勝，跨季對戰10連勝，富邦在客場戰績是淒慘的2勝15敗。

猿隊李勛傑4安猛打賞，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）猿隊李勛傑4安猛打賞，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

悍將恐猿 本季6戰全敗

昨役雙方互有領先，7局上富邦靠戴培峰陽春砲追成5：5平手，下個半局樂天以3安和2次四死球要回領先，8局下再添3分鎖定勝局。

20歲的樂天小將李勛傑昨首打席敲安，中止連13打數未敲安低潮，也是本季個人首安，單場5打席全數上壘，繳4安猛打賞，另挨1次觸身球，灌進3分打點，生涯首度獲選單場MVP。

李勛傑先發7棒守一壘，首局就因接球失誤導致後續失分，他表示，那一球不應該失誤，換局時總教練古久保健二叮嚀他不要想太多，後來首打席敲安壓力釋放許多，畢竟悶了很久，想法較負面，很高興能為球隊建功。

富邦牛棚大將王尉永，去年8月因右肩關節唇二級撕裂傷長期脫離戰線，相隔278天，昨再度踏上一軍投手丘，5局下兩出局滿壘危機登板，他只花1球就解決馬傑森力保不失，王尉永投1球拿下中繼成功為中職史上第28次。

王尉永昨受訪時一度激動哽咽，他說，去年到醫院檢查發現是「投手絕症」肩關節唇撕裂，感覺天快塌下來，心態非常消極，甚至曾動念不再打球，在老婆支持鼓勵下奮起再戰，最終決定不動刀，改接受PRP（高濃度血小板血漿）治療並強化右肩周邊肌肉，現在每天跟自己對話，訓練和保養很重要，避免再次受傷。

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