桌球世錦賽》林昀儒無緣4強 仍創生涯最佳

林昀儒不敵世界排名第2的王楚欽，無緣闖進男單4強。 （取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在杜哈世界桌球錦標賽男單16強賽，歷經一場史詩般的7局大戰後，以4：3逆轉德國名將法蘭吉斯卡，晚間8強賽雖以0：4不敵世界排名第2的中國名將王楚欽，未能成為2001年蔣澎龍之後，第2位闖進男單4強的台灣球員，仍締造個人在世錦賽最佳名次。

世界排名12的林昀儒過去和法蘭吉斯卡交手8次保持全勝，昨卻遭遇頑強抵抗，在局數2：1領先，第4局7：1大幅領先下，被對手一路苦追連丟10分，還一度因膝蓋不適請求醫療暫停，最後一路纏鬥至決勝局才以11：4脫困，拿下對戰9連勝。

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林昀儒表示，第4局有1球比較低，他在反拉時膝蓋撞到地上，感覺有點不太舒服，還好只是有點瘀青，沒有大礙。

至於對法蘭吉斯卡保持不敗紀錄，小林說，「其實也沒想那麼多，畢竟每一次都非常困難，還是把姿態擺低去拚對手。」

男雙方面，法國眼鏡兄弟檔A.勒布朗/F.勒布朗，昨在8強戰以3：1力退2021年世錦賽冠軍瑞典組合卡爾森/法爾克，4強將迎戰「武林高手組合」林昀儒/高承睿。

法國眼鏡兄弟 將對林高配

對林高配來說，只要打進決賽，另一場4強賽不論是日本的戶上隼輔/篠塚大登或是法國的布拉薩德/多爾出線，兩組人馬在今年新加坡大滿貫賽都是他們的手下敗將，奪冠行情看漲。

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