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買犯王發威 雷霆明搶聽牌

2025/05/24 05:30

吉爾吉斯亞歷山大（左）攻下38分，並與麥克丹尼爾斯（右）在第4節發生衝突。（路透）吉爾吉斯亞歷山大（左）攻下38分，並與麥克丹尼爾斯（右）在第4節發生衝突。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「SGA」吉爾吉斯亞歷山大昨賽前高舉年度MVP獎盃，接受球迷英雄式歡呼，上場後更轟進平季後賽個人最高38分，率雷霆以118：103打敗灰狼，西部決賽取得2：0，明天將前往明尼蘇達客場力拚聽牌。

吉爾吉斯亞歷山大不追求三分球，以中距離為主要武器，昨20投12中，包括1顆三分球及15罰13中，攻下38分外帶8助攻、3籃板。他運球能力出眾，懂得判讀對手防守，容易騙到對手犯規，被戲稱為新一代「買犯王」。

SGA勾手

惹毛麥克丹尼爾斯

灰狼麥克丹尼爾斯負責盯防卻守到生氣，他第4節遭SGA勾手，裁判沒響哨，還吹他犯規，索性用力把SGA推倒在地。麥克丹尼爾斯表示，自己沒生氣，但就想犯規，「因為我有犯規空間！」

雷霆不僅SGA展現多元進攻，攻下26分的J.威廉斯也在末節展現優異得分能力，讓灰狼難以追近，SGA和威廉斯都認為贏球關鍵是防守。雷霆第3節就憑藉強勢防守打出多次快速攻守轉換，單節35：21攻勢奠定勝基。

灰狼藍道昨6分、5籃板、5助攻，第4節完全沒上場。里德系列賽兩場三分球出手12次皆墨，連輸兩場的狼軍回主場想扳回顏面，兩人必須振作，否則只靠昨砍進32分的一哥愛德華茲，恐獨木難撐。

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