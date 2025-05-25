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溜馬奧客任務成功 帶2勝回主場

2025/05/25 05:30

溜馬西亞卡姆（左）豪取39分，率隊在東部冠軍戰踢館2連勝。 （美聯社）溜馬西亞卡姆（左）豪取39分，率隊在東部冠軍戰踢館2連勝。 （美聯社）

西亞卡姆領銜

6人得分上雙

〔記者吳孟儒／綜合報導〕溜馬昨靠著西亞卡姆攻下生涯季後賽新高39分，團隊共6人得分達雙位數，以114：109力退尼克，東部冠軍賽前2場都在客場奪勝，明天回到主場時已握有2：0的絕對優勢。

分部決賽先2勝

晉級率破9成

溜馬堪稱本季最強「踢館高手」，在季後賽客場已拉出6連勝，而他們也靠著2連勝尼克，幾乎是一隻腳踏進總冠軍賽，因過去在分部決賽2：0領先隊伍，戰績為76勝6負，勝率高達92.7％。

上一場攻下31分、11助攻的溜馬主控哈里伯頓，此戰進攻效率下滑，16投5中、只拿14分，但西亞卡姆挺身而出，繳出23投15中的高效率表現，他說：「我就是打出侵略性，而我們終究是一支球隊，大家只想贏球，感謝我的隊友找到我。」

溜馬贏球功臣還有中鋒透納在決勝節強勢崛起，他單節拿到13分，包括比賽最後4秒抓下關鍵籃板，兩罰俱中成功鎖定比賽勝利，任何球員都有可能挺身而出，正是溜馬的可怕之處。

儘管溜馬佔得優勢，但總教練卡萊爾再三叮嚀子弟兵，千萬別掉入陷阱，不要以為回到主場就會變得簡單，而哈里伯頓也認同，他說：「尼克總能找到方法贏球，就像前一輪系列賽，他們連2次落後20分都能逆轉，所以不可以鬆懈。」

布朗森攻下36分，但讀秒階段的追平三分球失手，讓尼克追分功虧一簣，他說：「我們可以盡情指責是誰出錯，但現在最重要的應該是重新振作。」

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