雲豹殊死戰4勝0敗 戰神今力求突圍

米勒是戰神本季出賽最多場洋將。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園雲豹今晚在TPBL季後挑戰賽最終戰踢館台北戰神，兩隊力拚季後賽最後一張門票，贏家將以第4種子之姿在30日的首輪首戰對決龍頭新北國王。

高錦瑋首戰雙十，率雲豹扳平戰局。（資料照，TPBL提供）

TPBL季後挑戰賽採3戰2勝制，例行賽第4名的戰神先握有一勝，背水一戰的雲豹前天火力全開，團隊投籃命中率高達50％，且全隊20罰都沒失手，在一哥高錦瑋20分、10助攻領軍下，以113：68扳平戰局，團隊本季4場輸球即淘汰的戰役全數死裡逃生，展現十足韌性。

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記取首戰教訓

米勒應會重返戰線

戰神例行賽面對雲豹握有4勝2負優勢，挑戰賽首戰卻攻守失序慘敗，球評林冠綸指出，雲豹本季主要洋將陣容為克羅馬、威廉斯與艾吉，戰神前役因此捨棄本季陣中外援出賽數最多場（27場）的米勒，雲豹則是原預計需要對位米勒派上圖霸、讓艾吉休兵。

林冠綸認為，戰神先握有一勝，沒有必要跟隨雲豹腳步變陣，在重要比賽使用不熟悉的陣容應戰，今天的殊死戰教練團應會讓米勒重返戰線。

林冠綸坦言，戰神上戰以大比分落敗，對球員會造成不小的心理壓力，「以這一季的表現來看，戰神調整速度並不快，加上雲豹現在有高檔的信心，這一場對戰神來說會比較辛苦。」

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