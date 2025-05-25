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法網》台灣4女將出擊 葛藍喬安娜單兵作戰

2025/05/25 05:30

葛藍喬安娜生涯首闖大滿貫會內賽，也是台灣女單晉級法網第7人。（取自官網）葛藍喬安娜生涯首闖大滿貫會內賽，也是台灣女單晉級法網第7人。（取自官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽今點燃戰火，晚間6時開幕戰將由白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡挑大梁，對決俄國拉希莫娃；至於台英混血女將葛藍喬安娜職業生涯首闖大滿貫會內舞台，單打首戰美國23歲同梯沃莉內茲，最快明晚登場。

本週WTA世界女單排名177的葛藍喬安娜，2023年首度挑戰法網會外賽告負，如今捲土重來汲取經驗，3連勝、1盤未失，強勢躋身大滿貫會內舞台，近況甚佳的「台灣一姊」，也成為我國在巴黎羅蘭加洛斯女單會內登場的第7人，屆時與排行64的沃莉內茲頭一回隔網交鋒，葛藍喬安娜期許延續近來紅土手感與絕佳狀態，爆冷扳倒強敵挺進64強。

法網女雙64席籤表出爐，3名台將各自出擊，謝淑薇與拉脫維亞好手奧絲塔朋科榮膺第3種子，首戰捷克包茲可娃／萬卓索娃，小薇組合準備延續年初澳洲公開賽打下亞軍的氣勢，再接再厲挑戰大滿貫金盃；同處上半籤的第10種子吳芳嫺／中國蔣欣玗，對決哥倫比亞歐索莉奧／美國柏克絲。第9種子詹皓晴／墨西哥歐兒摩絲則在下半籤表迎戰美國凱絲勒／荷蘭拉曼絲。

開幕日賽後，大會將邀請已退休的西班牙「蠻牛」納達爾重返14冠成名地，並舉辦盛大紀念儀式向「紅土之王」致敬，瑞士傳奇費德爾、塞爾維亞第6種子喬科維奇都可望出席，「三巨頭」久違重逢，勢必讓現場氣氛掀起最高潮。

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