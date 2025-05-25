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曲球不裝了 徐若熙完美8局開胡

2025/05/25 05:30

「龍之子」徐若熙用92球完成生涯最高8局，飆出8次三振無失分，本季首勝到手。（記者林正堃攝）「龍之子」徐若熙用92球完成生涯最高8局，飆出8次三振無失分，本季首勝到手。（記者林正堃攝）

龍完封鷹 追獅只差半場

徐若熙本季首勝終於開張，在休息室接受朱育賢祝賀。（記者林正堃攝）徐若熙本季首勝終於開張，在休息室接受朱育賢祝賀。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「龍之子」徐若熙昨投出生涯單場新高的8局無失分優質先發，加上隊友在第7局狂攻7分，率味全龍7：0擊敗台鋼雄鷹，加上另一戰統一獅落敗，龍隊只差榜首獅隊0.5場勝差。龍隊教頭葉君璋直誇，這是本季徐若熙投得最好的一場比賽，特別是曲球和變速球投得很棒。

吉力吉撈．鞏冠本季第3轟出爐。（記者林正堃攝）吉力吉撈．鞏冠本季第3轟出爐。（記者林正堃攝）

92球收工 用球數偽解禁

徐若熙開局連續解決13人次，直到5局上1出局被張肇元敲安才破功，7局上再被曾子祐擊出內野安打，用92球投8局，其中6個半局讓打者3上3下，只被擊出2支安打、飆8K、無四死球無失分，拿下本季首勝和首次單場MVP。

前役徐若熙對樂天桃猿先發6.2局，生涯首度投滿100球，當時賽後葉總宣告，「龍之子」用球數正式解禁；只是昨徐若熙不滿百球就未再續投第9局，葉總解釋，的確閃過讓他完投9局的念頭，最終仍按賽前設定的90球，最多不超過95球的計畫，畢竟做好風險控管，形同「偽解禁」。

曲球復活 裝飾品變武器

儘管無緣挑戰完投、完封，徐若熙說，沒想那麼多，每一局球路品質丟好比較重要，前一陣子曲球丟不進去，好像裝飾品，近期跟葉總傳接球慢慢調整，曲球狀況愈來愈好，先發投手要面對3、4輪打者，必須有更多更好的球種。

本季徐若熙直球均速152公里，昨役降至149.3公里，他說，直球速度確實沒那麼好，想辦法把角度和位置丟出來，這場做得不錯，這樣不會讓打者看起來很好打。

賽前徐若熙得分援護率僅0.81，前天龍隊狂攻12分，昨前6局久攻不下，直到第7局龍隊一輪猛才鎖定勝局，包含吉力吉撈．鞏冠兩分砲、本季第3轟出爐，徐若熙笑說，有點擔心前一場隊友打太多分數，但還是對他們有信心。只是吉力吉撈開轟後發生「彈回來」插曲，經龍隊提出輔助判決才從安打改為全壘打，葉總直言當下心想，「他怎麼不跑快一點！」

台鋼左投江承諺先發6.2局失4分苦吞第4敗，本季7度先發仍一勝難求，對龍隊苦吞跨季11連敗。

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