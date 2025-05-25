晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

味全3洋4土先發海 夏季降載10球

2025/05/25 05:30

王維中（記者林正堃攝）王維中（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕本季味全龍由7名投手共組先發輪值，包含土投徐若熙、王維中、曹祐齊，洋投鋼龍、艾璞樂、龍聖、「本土洋將」伍鐸，整體防禦率1.98、被打擊率2成19、每局被上壘率0.99都是全聯盟第一，表現超亮眼。

龍隊投手教練黃亦志指出，開季前教練團就擬定7人先發輪值，定位明確有利投手調整，台灣氣候炎熱，鋼龍和龍聖怕熱，38歲的伍鐸年事已高，多一些投手輪替休息，他們在場上會有更好的發揮，接下來進入夏日酷暑是一大考驗，屆時每場先發投手用球數可能會減少10球，最多控制在90球出頭。

曹祐齊、龍聖表現

超乎教練團預期

本季曹祐齊戰績2勝0敗、防禦率1.21，龍聖2勝1敗、防禦率2.52，黃亦志坦言，兩人表現超乎教練團預期，曹祐齊球速不快，但遭遇危機都能沉著控制場面。龍聖來台第一年，對手對他不熟悉，考驗還在後頭。

龍隊洋投鑀龍原擔任中繼，日前因傷遭註銷，球團將另覓新洋投，黃亦志說，目前牛棚戰力穩定，如果之後出狀況，先發輪值要用3洋投，還是放一名洋投在牛棚就要做取捨；本季龍隊牛棚防禦率2.38同樣勇冠全聯盟。

王維中防禦率是偏高的4.11，本季直球均速僅138.1公里，較前年下滑5.5公里，今天他將對台鋼雄鷹先發。龍隊總教練葉君璋認為，王維中可能因傷痛史或老化導致球速下降，訓練方式須做調整，這要靠意志力去改變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中