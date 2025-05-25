味全3洋4土先發海 夏季降載10球

王維中（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕本季味全龍由7名投手共組先發輪值，包含土投徐若熙、王維中、曹祐齊，洋投鋼龍、艾璞樂、龍聖、「本土洋將」伍鐸，整體防禦率1.98、被打擊率2成19、每局被上壘率0.99都是全聯盟第一，表現超亮眼。

龍隊投手教練黃亦志指出，開季前教練團就擬定7人先發輪值，定位明確有利投手調整，台灣氣候炎熱，鋼龍和龍聖怕熱，38歲的伍鐸年事已高，多一些投手輪替休息，他們在場上會有更好的發揮，接下來進入夏日酷暑是一大考驗，屆時每場先發投手用球數可能會減少10球，最多控制在90球出頭。

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曹祐齊、龍聖表現

超乎教練團預期

本季曹祐齊戰績2勝0敗、防禦率1.21，龍聖2勝1敗、防禦率2.52，黃亦志坦言，兩人表現超乎教練團預期，曹祐齊球速不快，但遭遇危機都能沉著控制場面。龍聖來台第一年，對手對他不熟悉，考驗還在後頭。

龍隊洋投鑀龍原擔任中繼，日前因傷遭註銷，球團將另覓新洋投，黃亦志說，目前牛棚戰力穩定，如果之後出狀況，先發輪值要用3洋投，還是放一名洋投在牛棚就要做取捨；本季龍隊牛棚防禦率2.38同樣勇冠全聯盟。

王維中防禦率是偏高的4.11，本季直球均速僅138.1公里，較前年下滑5.5公里，今天他將對台鋼雄鷹先發。龍隊總教練葉君璋認為，王維中可能因傷痛史或老化導致球速下降，訓練方式須做調整，這要靠意志力去改變。

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