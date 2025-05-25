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黃韋盛手感飆上0.333 感謝平野鐵血

2025/05/25 05:30

兄弟守護神黃恩賜（右二）連續12場救援成功。（記者李惠洲攝）兄弟守護神黃恩賜（右二）連續12場救援成功。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅昨舉辦唐肇廷引退活動，台南球場湧入本季首次滿場的1萬人進場，可惜獅子軍的牛棚難擋中信兄弟逆襲，黃韋盛單場4安串聯岳政華6局上的逆轉長打，率隊以7：4狂掃4連勝，中信對獅隊7勝2敗，上半季確定勝多敗少。

兄弟黃韋盛單場4安、連5打數敲安，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）兄弟黃韋盛單場4安、連5打數敲安，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

單場4安 助兄弟4連勝

中信首局逮中陳聖平接球失誤的契機先馳得點，但先發左投魏碩成未能守住，4局下遭林岱安夯出逆轉3分砲，本季初登板無關勝敗，只是中信打線6局上突破獅隊牛棚投手上陣的破綻，單局靠3次四壞堆壘包，岳政華用三壘安打棒打劉軒荅逆轉戰局。

中信總教練平野惠一以「難以評論」談魏碩成的本季初登板，強調他必須有跟對方先發投手競爭的想法，才能成為一位能拿勝投的投手，「去年滿期待他的，也給很多機會，今年希望他拿出成果。」

黃韋盛前4打數敲安，連同前天締造連5打數敲安的生涯最高紀錄，打擊率飆到3成33。從去年起，平野惠一就將他視為能促進內野競爭的存在，對他格外嚴格，近期打擊不僅越來越火燙，鎮守三壘11場無失誤，攻守俱佳。

黃韋盛表示，記得在2022年時，平野常常抓他去特打，而在比賽中揮到不好的球，賽後也會被抓去特打，「平野一直盯著我，沒有讓我往不好的方向走，我很謝謝他。」

自從林岳平在2020年上任獅隊教頭，始終對中信相當苦手，前4個球季全是敗多勝少，今年上半季又是敗多收尾，2連敗後已被味全龍追至0.5場勝差，今晚面臨遭篡位上半季龍頭的危機。

獅隊昨為在獅隊打拚12年的唐肇廷舉辦「感謝有你」活動，賽後他熱唱數首歌向球迷說再見，場面溫馨。唐肇廷自認成績不到球隊需要幫他辦引退，很感謝球團和球迷給機會，今晚也有前新人王傅于剛的引退活動。

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