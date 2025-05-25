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陳冠穎三上三下 同場獅教練最有感

2025/05/25 05:30

陳冠穎（記者李惠洲攝）陳冠穎（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕歷經「完美的0」破功，中信兄弟菜鳥陳冠穎昨迎來意義非凡的復活之役，生涯首度在披上獅袍的恩師曾浩哲面前上陣，勇奪並列聯盟最多的第8次中繼成功，陳冠穎直言，「如果不是哲哥，我應該無法進到職棒。」

曾浩哲（資料照）曾浩哲（資料照）

曾浩哲是中職首位運科投手教練，獲獅隊延攬前，陳冠穎正是得意門生，不但協助大學時期的他提升均速、擠進職棒窄門，去年休季也改良他的指叉球，讓陳冠穎空降中信牛棚，締造初登板起連續12場無自責分的土投最長紀錄。

大專時期 遇貴人曾浩哲

「哲哥對我的影響很大，」陳冠穎表示，由於大一表現停滯，升大二的暑假找上曾浩哲，由於是首次接觸運科，並沒有完全信任對方，「大二的上半年，還是卡在大一的狀態，想說下半年的春季聯賽若無起色，那就再找其他的訓練方法。」

那年的春聯，陳冠穎最速從143公里飆到148公里，「原來我也做得到，那時就完全相信浩哲。他的教學方式跟其他人不一樣，會針對個人制定不一樣的計畫。」

陳冠穎在大突破的大二選秀落榜，但已有球隊找上門想簽自培，原本他打算畢業那年再投入選秀，但在大三整年均速維持在145公里以上，提早在去年被中信以第3指名相中，成為本季最搶眼的菜鳥之一。

昨晚在恩師面前告別近2場掉7分的低潮，陳冠穎在6局下繳出1局三上三下。談到曾浩哲當上職棒教練，他直言，一點都不驚訝，畢竟美國有很多案例，「浩哲有想突破的東西，想看在職棒能做到什麼。」

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