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猿雙盜壘破防 5局裁定1分勝

2025/05/25 05:30

猿隊陳晨威連續22場敲安，3局下還發動雙盜壘跑回關鍵得分。 （記者陳志曲攝）猿隊陳晨威連續22場敲安，3局下還發動雙盜壘跑回關鍵得分。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕原訂昨下午5點開打的樂天桃猿和富邦悍將之戰，受雨勢影響一波三折，先是延後45分鐘開賽，後續又在5局打完時受大雨影響。歷經兩度等待，聯盟最終仍宣告比賽裁定，樂天終場1：0贏球，富邦悍將本季對樂天苦吞7連敗，仍尋求對戰首勝。

等不到復賽反攻

悍將苦吞對戰7連敗

富邦李東洺本季首度對樂天先發，3局下1出局後，遭陳晨威、成晉連續安打，雖三振林智平造成2出局，但面對下一棒林泓育時，樂天策動雙盜壘成功，三壘上的陳晨威回本壘，幫助猿隊先馳得點。

5局上，猿隊先發洋投魔神樂出現1出局滿壘危機，暫停過後，董子恩雙殺打瓦解攻勢。但就在該半局結束後，雨勢又漸增，聯盟原宣告9點開賽，甚至一度延後到9點40分，最後仍在9時許因雨勢過大，宣告裁定。

雙盜壘成功拿下關鍵1分，猿隊總教練古久保健二賽後被問及戰術笑說：「是商業機密。」古久保說，成晉和陳晨威都展現出努力的成果，起跑時機抓得相當好。古久保提到，過往去富邦執教時就知道李東洺這位投手，如今看來他成長很多，猿隊3、4棒面對他，都沒能有很好的擊球時機點。

樂天、富邦雨中苦等2小時許，最終仍裁定，兩隊今天還有系列賽最終戰要打。古久保指出，若猿隊是落後方，也會希望1分差的比賽繼續進行，「但希望裁判跟聯盟，能討論到選手安全的部分。」

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