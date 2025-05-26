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桌球世錦賽》只差一步 林昀儒╱高承睿「銀」恨

2025/05/26 05:30

林昀儒（右）、高承睿在決賽雖不敵日本組合，仍為台灣摘下首面世錦賽男雙銀牌。（教練王翊澤提供）林昀儒（右）、高承睿在決賽雖不敵日本組合，仍為台灣摘下首面世錦賽男雙銀牌。（教練王翊澤提供）

決賽遭日本組合逆轉

林昀儒（左）、高承睿在桌球世錦賽男雙決賽遭日本組合逆轉，屈居亞軍。（取自WTT官網）林昀儒（左）、高承睿在桌球世錦賽男雙決賽遭日本組合逆轉，屈居亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「武林高手組合」林昀儒╱高承睿，昨在杜哈世界桌球錦標賽男雙4強賽以3：1扳倒世界排名第一的法國勒布朗兄弟檔，壓軸的決賽雖以2：3遭日本組合戶上隼輔╱篠塚大登逆轉，仍為台灣摘下史上首面世錦賽男雙銀牌，僅次於2013年莊智淵╱陳建安的金牌。

第二次合作 殺出重圍

林昀儒、高承睿今年新加坡大滿貫賽首次搭配就獲得亞軍，這次世錦賽僅是他們第二次合作，卻在最硬的籤表殺出重圍，連續擊退梁靖崑╱黃友政、林詩棟╱林高遠兩組中國組合，昨更一路壓制勒布朗兄弟闖進決賽。

決賽面對今年新加坡大滿貫賽手下敗將戶上隼輔╱篠塚大登，林高配前兩局以2：1領先，但第4局在6平時連丟5分，決勝局也一路落後以6：11飲恨，和象徵男雙冠軍的伊朗杯擦身而過。

教練︰已經無可挑剔

教練王翊澤表示，「對手在關鍵時刻比我們更敢搏殺，且都有拚到，戶上的近檯反手快撕，篠塚的正手中後檯反拉上檯率也很高，確實對我們產生很大的威脅。」

王翊澤說，「沒拿到金牌當然會覺得可惜，但還是要肯定昀儒和承睿的表現，畢竟一開始也沒設定會走到這裡，但他們就是這樣硬扛上來，雖說有些遺憾，但過程也很振奮人心，他們的表現已經無可挑剔。」

今年世錦賽表現出色的高承睿，也覺得能拿到銀牌真的很不可議，他說，籤表出來時，他們這半區就有兩組中國組合，要連贏這兩組才有獎牌，「所以一開始也沒想太多，就專注在比賽。」

最後和金牌擦身而過，高承睿也覺得有些可惜，但也盛讚日本組合確實發揮得不錯，有針對新加坡大滿貫賽輸給他們做出調整，加上自己在決賽也比較緊張，沒有前幾場放得開。

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