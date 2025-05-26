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法網》莎巴蓮卡開胡 想就教蠻牛

2025/05/26 05:30

莎巴蓮卡（法新社）莎巴蓮卡（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕白俄羅斯球后莎巴蓮卡昨在法國網球公開賽開幕戰，僅花1小時就以6：1、6：0橫掃俄羅斯女將拉希莫娃，朝生涯首座法網冠軍邁出第一步。

法網最佳戰績 只到4強

「非常高興回到巴黎，我樂於在大家面前出賽，更希望贏得佳績。」擅長硬地作戰的莎巴蓮卡，3座大滿貫冠軍來自澳洲、美國公開賽，法網最佳戰績為2023年4強，如今強勢開胡後，被問到是否參與當天大會向西班牙「紅土之王」納達爾致敬的活動，她回應：「他在羅蘭加洛斯拿過14座冠軍，如此努力付出總能激勵年輕世代，我會想辦法留下來，並且徵詢他如何贏得比賽的最佳建議。」

烏克蘭媽媽名將絲薇托麗娜也以2個6：1輕取土耳其後浪索梅茲，延續12度法網參賽都開胡的優良傳統，次輪將遭遇匈牙利邦達兒。

喬帥奪100冠 史上第3人

此外，38歲塞爾維亞老將喬科維奇以5：7、7：6（7：2）、7：6（7：2）逆轉波蘭第6種子胡爾卡奇，首度笑捧日內瓦男網賽金盃，也終於集滿生涯第100座冠軍，榮膺ATP史上第3人，持續跟上109冠美國康諾斯、103冠瑞士費德爾的腳步，坐擁大滿貫24冠的喬科維奇法網首戰將對上美國的麥唐納。

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