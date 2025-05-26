TPBL》陳文宏扮奇兵 戰神晉季後賽

戰神陳文宏末節扮演奇兵，幫助球隊闖進季後賽。 （TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台北戰神昨在TPBL季後挑戰賽最終戰展現團隊精神，5人得分超過雙位數，終場以86：84逆轉桃園雲豹，搶下最後一張季後賽門票，將以第4種子之姿在30日首輪對決例行賽龍頭新北國王。

台北戰神逆轉桃園雲豹，搶下最後一張季後賽門票。 （TPBL提供）

克服11分落後 逆轉雲豹

季後挑戰賽採3戰2勝，例行賽第4名戰神先握有1勝，不過前役攻守失序，在客場以45分差慘敗遭雲豹延長戰線。戰神重整旗鼓，昨克服上半場最多11分落後，易籃後提升防守強度，頻頻逼出雲豹失誤，加上末節陳文宏跳出來扮演奇兵，在驚濤駭浪中闖進季後賽。

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戰神以錢肯尼20分最佳，上一戰遭割愛的米勒回歸陣線貢獻15分，狀元雷蒙恩上場40分鐘，貢獻14分、6籃板，陳文宏決勝節最後4分鐘兩度幫助球隊扳平戰局，攻防兩端都有精彩演出，也是關鍵功臣。

陳文宏外線6投3中拿下11分，他坦言，此役打得很辛苦，「團隊用了百分之百的心力在防守上，這一場也展現我們永不放棄的精神。」

雲豹下半場準星下降，全場被戰神逼出19次失誤，雖過去4場輸球即淘汰的戰役都死裡逃生，最後還是無法避免提前放暑假的命運。克羅馬攻下全場最高28分，本季勞苦功高的主控高錦瑋出賽44分鐘，15投4中貢獻12分，另一主力林信寬殊死戰熄火，8投1中只拿3分。

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