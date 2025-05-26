晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

灰狼狂轟143分 痛宰雷霆

2025/05/26 05:30

灰狼愛德華茲飆出全隊最高30分，率隊痛宰雷霆。 （歐新社）灰狼愛德華茲飆出全隊最高30分，率隊痛宰雷霆。 （歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2連敗的灰狼昨在西部冠軍賽第3戰火力全開，「蟻人」愛德華茲飆出全隊最高30分，率隊以143：101痛宰雷霆，系列賽追成1：2。

蟻人帶頭飆30分 扳回一城

灰狼首節就展現搶勝企圖心，愛德華茲單節獨攬16分，比雷霆全隊單節14分還多，助隊在第1節就領先20分，奠定勝基。灰狼團隊命中率高達57.3%，愛德華茲繳30分，藍道貢獻24分。

灰狼締隊史季後賽最高得分

灰狼締造隊史季後賽單場最高得分，主帥芬奇談到球隊反彈的關鍵時表示，愛德華茲跳出來帶動休息室氣氛很重要，「他的態度跟領導能力這季有很明顯進步，第2戰後休息室氣氛有點低迷，他是我們之中最積極的人。」

灰狼上季西冠面對獨行俠時曾陷入0：3落後，愛德華茲不希望歷史重演，「我盡我所能去投籃，並在攻防上做出貢獻，避免連兩年都讓球隊在西冠0：3落後，所以全力以赴。」

SGA拿14分 今年季後賽最低

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大拿下14分為全隊最高，但這是他今年季後賽最低得分，雷霆防守失靈狂丟143分也創下今年季後賽最多失分。雷霆主帥達格諾說：「我們得承認對手成功突破了，也必須接受愛德華茲帶來的影響力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中