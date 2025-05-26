灰狼狂轟143分 痛宰雷霆

灰狼愛德華茲飆出全隊最高30分，率隊痛宰雷霆。 （歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2連敗的灰狼昨在西部冠軍賽第3戰火力全開，「蟻人」愛德華茲飆出全隊最高30分，率隊以143：101痛宰雷霆，系列賽追成1：2。

蟻人帶頭飆30分 扳回一城

灰狼首節就展現搶勝企圖心，愛德華茲單節獨攬16分，比雷霆全隊單節14分還多，助隊在第1節就領先20分，奠定勝基。灰狼團隊命中率高達57.3%，愛德華茲繳30分，藍道貢獻24分。

請繼續往下閱讀...

灰狼締隊史季後賽最高得分

灰狼締造隊史季後賽單場最高得分，主帥芬奇談到球隊反彈的關鍵時表示，愛德華茲跳出來帶動休息室氣氛很重要，「他的態度跟領導能力這季有很明顯進步，第2戰後休息室氣氛有點低迷，他是我們之中最積極的人。」

灰狼上季西冠面對獨行俠時曾陷入0：3落後，愛德華茲不希望歷史重演，「我盡我所能去投籃，並在攻防上做出貢獻，避免連兩年都讓球隊在西冠0：3落後，所以全力以赴。」

SGA拿14分 今年季後賽最低

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大拿下14分為全隊最高，但這是他今年季後賽最低得分，雷霆防守失靈狂丟143分也創下今年季後賽最多失分。雷霆主帥達格諾說：「我們得承認對手成功突破了，也必須接受愛德華茲帶來的影響力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法