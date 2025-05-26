假日4點開打 獅鷹主場「太耀眼」

統一獅主場台南球場。（資料照）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台南獅象3連戰票房開紅盤，連同前天本季首度1萬人滿場，合計3戰票房27091人，今年假日南部主場在下午4時5分開打的定時戰略獲迴響，但選手仍需要時間適應太陽對攻守的影響。

定時獲迴響 票房開紅盤

今年中職開放主隊自行選擇假日開打時間，獅鷹主場台南、澄清湖都設定下午4點5分，這是考量球迷和球員後的折衷方案。獅領隊蘇泰安指出，去年季初嘗試過下午2點開打，炎熱氣候對選手來說較辛苦，4點就好一點，對外地球迷也不會不方便。

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艷陽考驗野手適應能力

只是下午4至5點日落前的艷陽，考驗野手適應能力，特別是在澄清湖，太陽會在三壘看台的上方，照向外野觀眾席會反射到打擊區，開賽對打者的考驗大，而台南的太陽方位雖然好一點，仍看見陳傑憲前幾局戴太陽眼鏡打擊。

陳傑憲坦言，4點的澄清湖內野都暗的，外野則是亮的，前2打席看投手的球沒那麼清楚，特別是第1打席，幾乎無法分辨球種，「雖然在這種狀況下比賽沒那麼舒服，但雙方球員都在同樣的條件比賽，這是公平的。」

陳傑憲也說，從球迷角度來看是好事，球賽早結束能讓球迷儘早回家準備隔天上班，「要兩全其美，只有室內球場能解決。」

台南開季前15場平均每場進場高達7385人，成長率35.7%是全聯盟主場最高，連帶衝高商品銷售額，連6月中的傑尼獅主題日，台南內野也早早完售。蘇泰安認為票房開紅盤有許多因素，像是12強冠軍和新軍台鋼效應，甚至比賽節奏變快也是原因。

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