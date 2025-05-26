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陳子豪推人道歉 收私訊恐嚇將提告

2025/05/26 05:30

陳子豪（記者陳逸寬攝）陳子豪（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍前天在大巨蛋主場和台鋼雄鷹出現插曲，陳子豪在7局下遭伍祐城觸身球砸中後出現情緒，當下不但推了台鋼捕手張肇元一把，還讓魔鷹賽後大為光火，幸虧昨兩隊在系列戰最後一場都沒有衝突，「事主」陳子豪和張肇元也和好。

張肇元（記者陳逸寬攝）張肇元（記者陳逸寬攝）

伍祐城視訊 「不是故意」

昨陳子豪和張肇元仍都先發，陳子豪首次登場打擊時，外野的台鋼球迷有些噓聲，而他單場交出雙安；張肇元和昨役先發投手後勁搭配出一場優質先發，自己則在4局和隊友王博玄、藍寅倫安打串聯，還帶有打點。

陳子豪說，當下被打到側邊大腿肌肉，痛到一度「軟腳」，在煩躁的心情下做出推人舉動，不是針對伍祐城，也必須跟張肇元說聲抱歉。陳子豪說：「江承諺和伍祐城是室友，賽後就有打視訊電話來說不是故意。我說我知道，也對肇元不好意思，他只是做好捕手本份。」

張肇元︰魔鷹比他還生氣

張肇元有收到道歉訊息，也認為事態未擴大就好，但他透露，魔鷹比他還生氣，「魔鷹還說，我們怎麼可以這樣在場上被欺負。事發當下，就有聽到他在休息區喊。」

只是儘管當事人和平收場，陳子豪昨還是收到不理性私訊，甚至恐嚇其家人，龍隊球團昨已公告表示，會協助陳子豪採取法律途徑提告，也呼籲社會大眾共同抵制網路暴力。

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