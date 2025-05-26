就是無「猿」取勝 悍將跨季12連敗

悍將富藍戈（左）與董子恩為接內野滾地球險些相撞。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿昨在3局下掌握對手守備隱形失誤猛攻一輪鯨吞5分，配合重回一軍的波賽樂交出6局無失分的來台代表作，以6：1擊敗富邦悍將，在3連戰完成橫掃，本季交手8戰全勝，富邦苦吞對戰樂天跨季12連敗，追平2018年對統一獅、前身興農牛1999年對味全龍的隊史對戰球隊最長連敗紀錄。

桃猿張閔勛獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

追平隊史對戰最長連敗

富邦開賽才攻4人次就攻佔滿壘，陳真、董子恩卻相繼出局，樂天1局下如法泡製也攻4人次，結果升級為連續3支安打串聯先馳得點，3局下趁中外野手周佳樂疑似受燈光影響，讓林智平應該出局的飛球形成安打拿到第2分後，靠張閔勛3分彈與林子偉、李勛傑連續長打再灌4分。

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總教練古久保健二指出，對戰富邦的成績雖好，但要打下去才知結果，1局上波賽樂、張閔勛守住滿壘危機，3局下把握機會突破魔力藍的球路攻出大局，都是獲勝的關鍵，「那個時間的天空最不好判斷，一打上去外野手就雙手一攤，明顯找不到球。」

張閔勛3分彈 單場MVP

張閔勛今年打擊率0.337是生涯單季新高，他表示，從春訓就要求自己，打擊不要有太多餘動作，把球打強打紮實就好，前幾場有機會拿MVP雖都錯過，但今年球隊跌跌撞撞，只要贏球大家都是MVP，「我拿第2次，都有打全壘打，但全壘打可遇不可求，現在洋投等級也比10年前我剛進來高太多。」

波賽樂用104球、投6局都是生涯單場新高，三度被攻上得點圈都力保不失，中職首勝終於開張，張閔勛認為，波賽樂其實很有實力，只是前幾場投得很掙扎，「賽前有跟他說，把節奏與控球做好就不會差太多，謝謝他第1局相信我，比什麼就丟什麼，很開心他有好表現。」

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