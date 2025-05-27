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14座法網冠軍 納達爾永留印記

2025/05/27 05:30

1萬5000名身穿紅土色衣服的球迷共同見證「紅土之王」納達爾退休儀式。（路透）1萬5000名身穿紅土色衣服的球迷共同見證「紅土之王」納達爾退休儀式。（路透）

法網官方策劃

納達爾昔日的老對手費德爾（左2）、喬科維奇（左）、穆雷（右）驚喜現身。（路透）納達爾昔日的老對手費德爾（左2）、喬科維奇（左）、穆雷（右）驚喜現身。（路透）

專屬退休儀式

西班牙「蠻牛」納達爾再次現身羅蘭加洛斯球場，出席法網精心策劃的專屬退休儀式。（路透）西班牙「蠻牛」納達爾再次現身羅蘭加洛斯球場，出席法網精心策劃的專屬退休儀式。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾再次現身羅蘭加洛斯球場，不再是為了捧起獎杯，但潮水般的歡呼聲響徹球場，這是他多年奔跑奮戰得到的最好迴響，也讓法國人心甘情願地將他的腳印和名字永遠鑲嵌在這座球場，作為法國網球公開賽的精神圖騰。

全場1.5萬球迷共同見證

納達爾生涯拿下14座法網冠軍，是任一大滿貫賽史之最，且116場比賽就贏了112勝，奠定他「紅土之王」的地位，即使他已在去年宣布退休，但法網在今年精心策劃了專屬他的退休儀式，各種巧思都體現對他的最高敬意，全場1萬5000名身穿紅土色衣服的球迷共同見證，整齊劃一地高喊「Rafa」，而納達爾在中央球場也深情地說：「毫無疑問，這就是我職業生涯最重要的球場。」

網壇「四巨頭」再聚首

納達爾的退休，不僅家人都到齊，艾卡拉茲、史薇泰克等球星也是座上嘉賓，更讓網壇「四巨頭」重聚在一起，昔日的老對手費德爾、喬科維奇、穆雷都驚喜現身送祝福，納達爾感性地說：「我們在職業生涯的最重要階段都拚盡全力，打出不可思議的偉大對決，但現在我們也向全世界展示，即使在球場上拚得頭破血流，我們依舊尊重彼此，而且可以成為很好的夥伴。」

2004年後法網首次缺陣

從2005年奪得首冠的少年，到2022年高捧火槍手盃的紅土戰神，法網將他近20年的征戰時光濃縮成4分鐘影片，讓納達爾看得熱淚盈眶，他最後離場時環繞球場向看台上的球迷揮手致意，而隨著感人的告別秀結束，這也是將是2004年後法網首次少了納達爾，正式宣告一個時代的正式落幕。

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