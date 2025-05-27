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世壯運》李洋搭104歲林友茂 打敗老爸及教練

2025/05/27 05:30

104歲的老頑童林友茂（左）和羽球奧運金牌李洋表演賽聯手出擊。（記者陳逸寬攝）104歲的老頑童林友茂（左）和羽球奧運金牌李洋表演賽聯手出擊。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕104歲的老頑童林友茂昨天和羽球奧運金牌李洋在表演賽聯手出擊，以11：9險勝李洋的父親李峻淯與其高中教練鄭永成，場面歡樂溫馨。

林友茂為金氏世界紀錄認證全球最年長的羽球選手，至今依舊維持一週打3天羽球的習慣，提到和李洋搭配，他說：「盡量給他打，我頭低一點就好。」他也對於兩人表現相當滿意，「有李洋挺我，開打前我覺得勝算超過5成。」他認為，有生之年能看到李洋和王齊麟為台灣拿下兩面奧運金牌，真的很感動。

不過，這次世壯運依舊狀況百出，上週日登場的田徑半馬賽事中，有選手經過感應地墊時，因天雨路滑不慎滑倒重摔，外界也質疑感應地墊的防滑功能。協辦的路跑協會指出，世壯運所使用的地墊和萬金石等馬拉松賽事相同，主要是因大雨造成地墊濕滑。

另外，台北市議員許淑華質疑，世壯運定向越野無交通管制，出現選手在信義區闖紅燈情況。對此，世壯運執委會回應，本次定向越野技術手冊已明確規劃無交通管制，內容均有公告，符合國際賽事規範，同時也要求選手須遵守交通規則，主要的交通節點與路口皆設置場區裁判，協助確保選手交通安全。

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