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遲來的裁定 中職被雨「拖」累

2025/05/27 05:30

上週六桃園球場樂天桃猿出戰富邦悍將之戰，受天雨和場地影響，打打停停，聯盟處理方式引起熱議。（資料照）上週六桃園球場樂天桃猿出戰富邦悍將之戰，受天雨和場地影響，打打停停，聯盟處理方式引起熱議。（資料照）

上週六猿邦戰

球迷差點半夜回家

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今年賽事節奏明快、攻防進步有感，球迷頗有好評。不過，上週六桃園球場樂天桃猿出戰富邦悍將之戰，受天雨和場地影響，打打停停，卻差點讓球迷半夜才能回家，聯盟處理方式引起熱議。進入梅雨季後，「看天比賽」在所難免，如何兼顧比賽公平性和安全性，以及觀賽舒適度，值得討論重視，避免顧此失彼。

該役原定5點開打，先是因雨勢延後45分鐘開打，又在晚間7點半、5局成賽時，仍拖了逾2小時才宣告裁定，期間甚至一度宣告9點40分才開賽，不僅球迷無所適從，對兩隊選手也是考驗。

球陷紅土裡

場地狀況堪憂

而隔天，雙方繼續在雨中奮戰，延後30分鐘開打，雖然賽事進行期間幾乎無雨，但場地狀況堪憂，還一度出現打者擊出界外球，球卻陷在本壘附近紅土裡的窘境。

整理途中下雨

9時許宣告裁定

聯盟高層事後了解該役處置過程，先是賽前無雨，因而決定開打。而5局暫停時，原本的SOP就是「30分鐘、2次暫停」原則，勘查場地後最多再等第3次，整理場地時間另計，但整理場地途中若再下雨，原則上就裁定。當天首次等待30分鐘，整理場地預計1小時，但整理途中又下雨，因而在9時許才宣告裁定，樂天1：0險勝富邦。

中職規章規定，比賽中途因雨暫停後，經主審評估場地整理須1小時以上者，得由主審宣布終止比賽，當天雖已成立正式比賽，鑒於雨勢有機會停止、且比數只差1分，基於公平性考量，才希望盡可能完成比賽。

2隊教頭︰

選手安全優先考量

據了解，當天聯盟曾在裁定前徵詢兩隊。落後方的富邦，總教練陳金鋒坦言，球隊屬被動，只能尊重聯盟與裁判的決定，但最在意的還是選手安全；樂天教頭古久保健二也強調，當天比賽品質已受天氣影響，未來希望聯盟應把選手安全放在最優先考量。當天大巨蛋也有鷹龍戰，龍之子徐若熙投球不拖泥帶水，乾淨俐落，球迷不到2個半小時就看完精彩比賽，看球舒適度不受蛋外天候影響，自不在話下。

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