中職明星賽連2年攻蛋 今啟動票選

中職明星賽7月19、20日登場，繼去年首次前進大巨蛋後，今年再次在大巨蛋舉行。（記者林正堃攝）

7月19、20日大巨蛋舉行

〔記者徐正揚／台北報導〕中職明星賽去年首次前進大巨蛋，不僅兩天合計進場破6萬人，第2場結束前更上演國家隊神獸級對決，締造賽史多項最頂紀錄，今年明星賽將於7月19、20日再次攻蛋，票選活動於今天中午12點展開，至於會安排哪些彩蛋，會長蔡其昌笑說：「我也不知道，大家進場就對了。」

蔡其昌指出，去年明星賽辦得太成功，讓他無論走到哪裡都被問「今年要怎麼辦」覺得壓力很大，聯盟員工也很苦惱，從去年明星賽結束後不斷開會規劃設計，但他不確定會安排哪些活動內容與彩蛋，「聯盟每年都會為我安排各種特別任務，如果能為球迷帶來歡樂，我一定全力配合。」

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Team Star vs. Team Taiwan

平野、曾豪駒領軍

今年明星賽由Team Star vs. Team Taiwan，各由去年總冠軍隊中信兄弟總教練平野惠一、12強賽國家隊總教練曾豪駒擔任總教練，票選活動於今天中午12點展開，球迷可以參與通訊、網路、雜誌三種投票，投票方式參閱中職官網說明，截止時間都是6月18日晚上23:59，三個管道經加權後佔總票數60％，具投票資格的教練、球員、媒體進行專業人員票選，佔總票數佔40％。

全壘打大賽採全網路票選

全壘打大賽採全網路票選，總計20位選手具票選資格，參賽資格為2024年全壘打排行榜前10名選手，以及2025年截至5月18日位居全壘打排行榜前10名且未被註銷之選手，若重複者多出名額由聯盟推薦人選參與票選，總得票數前8名選手入選全壘打大賽，投票截止時間也是6月18日晚上23:59。

去年明星賽每場出動60名啦啦隊女孩是歷來最多，今年陣仗在各隊啦啦隊都增加外籍成員後同樣備受矚目，蔡其昌表示，細節都由聯盟人員規劃，因為不讓會長參與，他不知道也很好奇女孩陣容是否會更龐大，「我個人當然期待，所有知名的啦啦隊女孩都能參加。」

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