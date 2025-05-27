晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

明星隊vs.台灣隊 中職明星賽連5屆採用

2025/05/27 05:30

中職會長蔡其昌受邀出席大聯盟明星賽，屆時將親自邀請卡洛爾、費爾柴德加入明年經典賽台灣隊陣容。（記者林正堃攝）中職會長蔡其昌受邀出席大聯盟明星賽，屆時將親自邀請卡洛爾、費爾柴德加入明年經典賽台灣隊陣容。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職明星賽自2019年改變比賽方式，為備戰重大國際賽採用明星隊vs.台灣隊，今年是連續五屆實施這項賽制，會長蔡其昌表示，今年明星賽的Team Taiwan仍能看到2026年經典賽國家隊的雛形。

中職明星賽改制對抗台灣隊中職明星賽改制對抗台灣隊

本屆Team Taiwan

中職明星賽外籍總教練中職明星賽外籍總教練

經典賽國家隊雛形

今年明星賽由Team Star vs. Team Taiwan，前者由去年總冠軍隊中信兄弟總教練平野惠一領軍，是賽史第8位執掌明星隊的外籍教練，日籍教頭則是第6位，後者由12強賽國家隊總教練曾豪駒續掌兵符，也是台灣隊首次由同一教頭連續兩年率隊打明星賽。

蔡其昌指出，因為是中職的明星賽，Team Tawain沒有旅外球員，但與去年11月12強賽、今年2月經典賽資格賽、明年3月經典賽的國家隊，一定會有很密切的關連性，「跟正式參加經典賽的國家隊，球員名單不會都一樣，因為我們還在觀察大量的旅外選手。」

蔡其昌出席MLB明星賽 邀卡洛爾、費爾柴德入隊

今年大聯盟明星賽將於台灣時間7月16日在亞特蘭大舉行，蔡其昌將以中職會長身分受邀出席，他指出，屆時將親自邀請卡洛爾、費爾柴德這2位有資格為台灣效力的大聯盟球員，希望兩人可以加入明年經典賽台灣隊陣容，也會設法安排時間前往日本，探視在日職的台灣球員。

蔡其昌表示，計畫中赴美與赴日的相關事宜，都由陳偉殷、郭泓志、林威助提供協助，邀請3人加入經典賽情蒐團隊的考量，是在正式集訓前分擔、協助總教練曾豪駒必須進行的工作，「國家隊是一個團隊，不是一個人承擔所有事情，有其他人cover總教練的工作，大家各有專精、分工，相信對勝率的提升會有很大幫助。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中