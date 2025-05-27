明星隊vs.台灣隊 中職明星賽連5屆採用

中職會長蔡其昌受邀出席大聯盟明星賽，屆時將親自邀請卡洛爾、費爾柴德加入明年經典賽台灣隊陣容。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職明星賽自2019年改變比賽方式，為備戰重大國際賽採用明星隊vs.台灣隊，今年是連續五屆實施這項賽制，會長蔡其昌表示，今年明星賽的Team Taiwan仍能看到2026年經典賽國家隊的雛形。

中職明星賽改制對抗台灣隊

本屆Team Taiwan

中職明星賽外籍總教練

經典賽國家隊雛形

今年明星賽由Team Star vs. Team Taiwan，前者由去年總冠軍隊中信兄弟總教練平野惠一領軍，是賽史第8位執掌明星隊的外籍教練，日籍教頭則是第6位，後者由12強賽國家隊總教練曾豪駒續掌兵符，也是台灣隊首次由同一教頭連續兩年率隊打明星賽。

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蔡其昌指出，因為是中職的明星賽，Team Tawain沒有旅外球員，但與去年11月12強賽、今年2月經典賽資格賽、明年3月經典賽的國家隊，一定會有很密切的關連性，「跟正式參加經典賽的國家隊，球員名單不會都一樣，因為我們還在觀察大量的旅外選手。」

蔡其昌出席MLB明星賽 邀卡洛爾、費爾柴德入隊

今年大聯盟明星賽將於台灣時間7月16日在亞特蘭大舉行，蔡其昌將以中職會長身分受邀出席，他指出，屆時將親自邀請卡洛爾、費爾柴德這2位有資格為台灣效力的大聯盟球員，希望兩人可以加入明年經典賽台灣隊陣容，也會設法安排時間前往日本，探視在日職的台灣球員。

蔡其昌表示，計畫中赴美與赴日的相關事宜，都由陳偉殷、郭泓志、林威助提供協助，邀請3人加入經典賽情蒐團隊的考量，是在正式集訓前分擔、協助總教練曾豪駒必須進行的工作，「國家隊是一個團隊，不是一個人承擔所有事情，有其他人cover總教練的工作，大家各有專精、分工，相信對勝率的提升會有很大幫助。」

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