天熱體力流失快 張奕透露轉中繼

張奕（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨中職明星賽宣告記者會上，6隊球星代表分別是台鋼雄鷹王博玄、富邦悍將張奕、味全龍朱育賢、樂天桃猿陳冠宇、統一獅潘傑楷和中信兄弟宋晟睿，6人皆是去年12強或今年經典賽資格賽成員，這次各自為母隊和自己拉票。

張奕目前仍在富邦二軍，去年底助台灣隊戰勝日本風光奪冠的他，今年春訓以先發角色調整，但首戰獲勝後，張奕連吞6敗、防禦率漲到7.60，近3戰皆投不滿5局的狀況下，遭下放二軍調整。

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張奕透露，教練團安排他回任去年熟悉的中繼任務。張奕說：「球隊有需求，那當然沒問題。之前遇到的狀況是，自己容易流汗、抽筋，加上台灣比較熱，短局數還可以，但後續體力流失快，這幾場感覺對不起球隊，也對後援的隊友不好意思。」

守備瑕疵被換下

宋晟睿︰有反省檢討

兄弟外野手宋晟睿，上週末則是歷經天堂與地獄，對獅隊系列戰首戰，他勇奪單場MVP，週日卻因守備瑕疵被提前換下。宋晟睿說，自己有反省檢討。

6隊球星昨上台拉票，擁有「百萬象迷」力挺的宋晟睿，雖然想打明星賽，卻呼籲球迷也把票投給其他隊伍球星，讓幾位同台學長笑說：「不錯喔！」

今年資格賽國手的王博玄，生涯還沒打過明星賽，他說：「去年看轉播看到明星賽很成功，很希望能加入這個盛會，也希望球迷多把票投給我們台鋼年輕小將，我們會把活力帶進明星賽。」

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