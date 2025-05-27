中信銀「閱讀全壘打」邁入10年 借書換票明開跑

中信銀行與國資圖共同主辦的「閱讀全壘打」昨舉辦啟動記者會，教育部終身教育司副司長顏寶月（左四）、國資圖館長馬湘萍（左三）、中信金控董事會秘書長高人傑（右四）、中信育樂董事長陳國恩（右三）、國資圖副館長賴忠勤（左二）及活動代言人中信兄弟許基宏（左一）、中信特攻黃泓瀚（右二）、中信飛牡蠣電競戰隊沈宗樺Driver（右一）參與啟動儀式。（國資圖提供）

達成六都公圖、

共220家圖書館參與

〔記者倪婉君／台北報導〕中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦的「閱讀全壘打」邁入第10年，借書換票活動明天開跑，今年新增台南市立圖書館及高雄市立圖書館，達成六都公共圖書館、共計220家圖書館參與的里程碑，並走入8所大學校園，全年度將贈送中信兄弟棒球隊及新北中信特攻籃球隊共1萬7500張主場門票。

「2025閱讀全壘打」昨舉行啟動記者會，教育部終身教育司副司長顏寶月、國資圖館長馬湘萍、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中國信託育樂公司董事長陳國恩及活動代言人中信兄弟許基宏、中信特攻黃泓瀚、中信飛牡蠣電競戰隊沈宗樺Driver出席活動。

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高人傑表示，中國信託長期結合集團資源投入公益，「閱讀全壘打」迄今足跡遍布全台17縣市圖書館，帶動借閱逾30萬本書。陳國恩指出，希望透過職棒、職籃與電競選手的影響力，傳遞閱讀和運動的重要性。

馬湘萍則說，今年以「繪動青春」為主題，盼透過繪本與故事的力量，點燃年輕世代的想像力與行動力，她並強調，閱讀與運動皆需熱情與持續投入，期望藉由「閱讀全壘打」，激發大眾發現閱讀的樂趣。

贈送兄弟及特攻主場門票

首波換票提供1萬1500張中信兄弟平日主場賽事兌換券，明起至6月30日止，民眾完成10本書的借閱任務或利用閱讀存摺系統以10點即可兌換1張。今年還與政治大學、台灣師範大學、東海大學、輔仁大學、東吳大學、逢甲大學、中信金融管理學院及中信科技大學合作，4月中至6月初於校園圖書館借閱3本書，即可兌換1張中信兄弟平日主場賽事兌換券。

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