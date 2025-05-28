田徑亞錦賽》擺脫老四宿命 余雅倩鏈球「銅」樂

余雅倩摘下生涯首面大賽獎牌，想趕快去大吃一番慶祝。（田協提供）

克服緊張情緒 興奮大喊

余雅倩昨獲亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌，為台灣隊進帳本屆首面獎牌。 （田協提供）

〔特派記者林岳甫／龜尾報導〕台灣女將余雅倩昨克服容易緊張的毛病，抱著平常心上場，最終以64公尺25斬獲亞洲田徑錦標賽女子鏈球銅牌，為台灣隊進帳本屆首面獎牌，也是繼2007年黃芝鳳之後，台灣女將相隔18年再奪亞錦賽女子鏈球獎牌，余雅倩也興奮大喊，「我終於不是老四了！」

距黃芝鳳鏈球奪牌隔18年

26歲的余雅倩在2021年成為全國紀錄保持人，生涯5次打破全國紀錄，個人最佳成績68公尺39在亞洲具有奪牌實力。不過，她很容易出現負面情緒，導致經常深陷低潮，尤其上屆亞錦賽、成都世大運、杭州亞運等大賽都屈居第4，接連無緣站上頒獎台，也讓她質疑自己。

請繼續往下閱讀...

一心求進步的余雅倩去年到中國訓練，重練投擲技術，卻再次陷入低迷，直到今年冬訓才感受到蛻變，並在4月將兩年前在美國長灘邀請賽締造的全國紀錄67公尺32送入歷史。

這次比賽在南韓龜尾舉行，天氣涼爽，對怕熱的余雅倩有利，昨她專注在自己的表現，不看其他對手的成績，6次試擲都成功，並在第4擲以64公尺25甩開上屆銀牌日本混血女將麥克阿瑟，如願收下獎牌。中國女將吉莉以72公尺98摘金，另一中國選手李江燕69公尺13披銀。

余雅倩摘下生涯首面大賽獎牌後表示，「雖然成績未達到賽前預期，但我這次不是難過走出來受訪，很開心拿到獎牌，想趕快去大吃一番慶祝。」

傅兆玄晉跳高決賽

男子跳高資格賽，傅兆玄以2公尺15晉級決賽，全國紀錄保持人葉柏廷表現失常，三度挑戰2公尺05都失敗。胡家蓁則以11秒64挺進女子100公尺準決賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法