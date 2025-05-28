晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

不理「罰球商人」罵名 SGA率雷霆聽牌

2025/05/28 05:30

吉爾吉斯亞歷山大昨拚出40分，率領雷霆險勝灰狼。 （法新社）吉爾吉斯亞歷山大昨拚出40分，率領雷霆險勝灰狼。 （法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕新科年度MVP吉爾吉斯亞歷山大昨拚出40分準大三元，率領雷霆128：126險勝灰狼，西部決賽3：1聽牌，明天主場G5若能拿下，就自2012年以來重返總冠軍戰。

狂飆新高40分 險勝灰狼

「客場當反派非常有趣，幾乎和在主場打球一樣好玩。你的職責就是上場發揮，然後讓大家閉嘴。」揮別前役只拿14分、球隊慘輸42分的陰霾，吉爾吉斯亞歷山大重現全能身手，狂轟40分、10助攻、9籃板，改寫個人季後賽生涯新高，也是分部決賽單場達40分門檻的隊史第3人，已跟上杜蘭特、魏斯布魯克等球星腳步，期待關鍵第5戰捍衛主場的SGA說：「我們專注當下，只想掌握那些能控制的事。你知道自己離目標有多近，但其實依然很遠。」

吉爾吉斯亞歷山大14罰12中，已是西部決賽第3度單場至少14罰，針對每當站上罰球線時，灰狼球迷嘲諷他是「罰球商人」，擅長「買犯」的SGA未受影響，「我從不在乎外界說法，甚至把這視為一種讚美。」

灰狼一哥愛德華茲受制於嚴密防守，13投5中僅得16分，他大嘆：「這絕對不是我想要的分數，但他們讓我無法獲得太多投籃機會。對方打得更積極，比我們還渴望贏球。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中