不理「罰球商人」罵名 SGA率雷霆聽牌

吉爾吉斯亞歷山大昨拚出40分，率領雷霆險勝灰狼。 （法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕新科年度MVP吉爾吉斯亞歷山大昨拚出40分準大三元，率領雷霆128：126險勝灰狼，西部決賽3：1聽牌，明天主場G5若能拿下，就自2012年以來重返總冠軍戰。

狂飆新高40分 險勝灰狼

「客場當反派非常有趣，幾乎和在主場打球一樣好玩。你的職責就是上場發揮，然後讓大家閉嘴。」揮別前役只拿14分、球隊慘輸42分的陰霾，吉爾吉斯亞歷山大重現全能身手，狂轟40分、10助攻、9籃板，改寫個人季後賽生涯新高，也是分部決賽單場達40分門檻的隊史第3人，已跟上杜蘭特、魏斯布魯克等球星腳步，期待關鍵第5戰捍衛主場的SGA說：「我們專注當下，只想掌握那些能控制的事。你知道自己離目標有多近，但其實依然很遠。」

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吉爾吉斯亞歷山大14罰12中，已是西部決賽第3度單場至少14罰，針對每當站上罰球線時，灰狼球迷嘲諷他是「罰球商人」，擅長「買犯」的SGA未受影響，「我從不在乎外界說法，甚至把這視為一種讚美。」

灰狼一哥愛德華茲受制於嚴密防守，13投5中僅得16分，他大嘆：「這絕對不是我想要的分數，但他們讓我無法獲得太多投籃機會。對方打得更積極，比我們還渴望贏球。」

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