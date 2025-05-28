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法網》開局落後沒慌 俄天才少女贏了

2025/05/28 05:30

安德烈耶娃（歐新社）安德烈耶娃（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄國「天才少女」安德烈耶娃昨於法國網球公開賽克服0：3落後開局，調整找回侵略性打法，終以6：4、6：3擊敗西班牙對手布克莎，開胡晉級女單第2輪，也延續本賽季良好狀態。

「我可以說她打得非常出色，尤其開賽時。」去年法網勇闖4強的安德烈耶娃，如今帶著WTA千分等級杜拜、印地安泉冠軍捲土重來，榮膺巴黎羅蘭加洛斯第6種子，雖然初登場出現多次非受迫失誤，年僅18歲的她重振旗鼓並搶回主導權施壓，「其實感覺打得還不錯，但怎麼就0：3落後？我告訴自己要繼續堅持下去，想辦法爭取每1分。後來逐漸找到節奏，也更容易進攻。」

辛納大滿貫15連勝

球王辛納也從第3盤0：4後來居上，6：4、6：3、7：5擊敗新婚的地主林德克內奇，義大利頭號種子晉級男單次輪，並延續從去年美國、今年澳洲公開賽迄今的大滿貫15連勝，「第一場從來都不輕鬆，所以我對自己的處理方式非常滿意。」辛納次輪遭遇另位法國對手加斯奎特，這位38歲老將將於法網賽後退休，對此辛納表示，非常榮辛能與前輩交手，「多年來他為網壇付出許多，希望這是場精彩的比賽。 」

謝淑薇挑戰混雙第3冠

此外，法網32席混雙籤表出爐，謝淑薇與波蘭老戰友傑林斯基再度組軍，首戰克羅瑪查娃（俄國）／約蘭松（瑞典），可望順利開胡。球風靈活多變的小薇，被譽為網壇「百搭天后」，2024年與傑林斯基包辦澳網、溫布頓錦標賽兩座大滿貫混雙冠軍，法網也躋身4強。

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