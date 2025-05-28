TPBL季後賽明開戰 邱子軒重回舞台

海神邱子軒重回季後賽舞台。（資料照）

夢想家主場首戰海神

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL季後賽明天點燃戰火，由第2種子福爾摩沙夢想家在主場迎戰第3種子高雄海神。上季遭遇左膝前十字韌帶斷裂賽季報銷的邱子軒，本季回歸後狀態漸入佳境，相隔1年再回到季後賽舞台，他相當期待，「興奮是一定的，但就是保持平常心，做好自己的本分，全力以赴。」

另一系列賽由頭號種子新北國王對決從季後賽挑戰賽出線的台北戰神，首戰後天晚間在新莊體育館登場。不過，TPBL季後賽和亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽4強戰賽程重疊，雙線作戰的國王，只能兵分兩路出擊，林書豪、林書緯預計留在台灣坐鎮，並由洋將艾夫伯領軍出征蒙古。

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林書豪再奪5月MVP

TPBL昨公布5月份MVP，由新北國王林書豪獲獎，台啤雲豹的克羅馬則以場均近大三元的亮麗數據，榮膺單月最佳外援。

林書豪5月份場均23分、6.3籃板、5助攻，幫助國王拿下3勝1負，以頭號種子挺進季後賽，他也第4度拿下單月MVP，成為本季年度MVP最大熱門。

克羅馬5月份場均20.7分、9.3籃板、10助攻，帶領雲豹從淘汰邊緣起死回生，闖進季後挑戰賽，無奈和台北戰神殊死戰中以些微差距落敗，無緣季後賽，但克羅馬表現依舊獲肯定。

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