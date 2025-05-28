悍將火力總動員 本季首勝獅

悍將高捷（左）生涯首轟出爐。 （記者林正堃攝）

獅吞4連敗 榜首讓給龍

統一獅林安可首局敲3分砲，也是生涯500安。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將昨在先發9人全員安打的火力支援下，以8：4終止對戰統一獅7連敗，本季對獅首勝到手，也中止4連敗。統一苦吞4連敗後和味全龍暫無勝差，也讓出上半季戰績第一寶座。

悍將王正棠演出3安猛打賞，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

富邦先發投手黃保羅首局就挨了林安可3分砲，但不夠控球失準的蒙德茲花，富邦2局下就靠著高捷生涯首轟和范國宸安打追平比數。

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林安可、林靖凱締500安

林安可和林靖凱同場以全壘打完成生涯500安，苦主都是黃保羅。但富邦團隊火力更旺，除了讓蒙德茲投4局就用了101球、挨9安，5局再靠林澤彬、王正棠適時安打，把接替登板的吳承諭打退場，取得6：4領先。

富邦7局上一度面臨一、二壘有人危機，緊急登板的李吳永勤連拿3個出局數解危。7局下，王正棠滾地球和申皓瑋安打，再添2分保險分。

終於拿下本季對獅隊首勝，富邦總教練陳金鋒說：「這場選球做得比較好，追打過多壞球反而會幫到對手，有把壞球選掉，且得點圈做得比之前好。」

3安猛打 王正棠獲MVP

單場演出3安猛打賞的王正棠獲選MVP。他表示，之前對獅隊確實打不順手，蒙德茲是很有實力的投手，但控球較差，「大家選球有做好，也把賽前討論的內容做好。」至於2局下遭觸殺在本壘，他則苦笑說：「傑憲傳得太準。」

富邦今天將乘勝追擊，推出新人陳鐿中先發，這也是他生涯第2度出賽、首度先發，他說，前次生涯初登板中繼失分，當時教練認為積極進攻的想法很好，但球的位置和進壘角度還有進步空間。

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