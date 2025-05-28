晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

悍將火力總動員 本季首勝獅

2025/05/28 05:30

悍將高捷（左）生涯首轟出爐。 （記者林正堃攝）悍將高捷（左）生涯首轟出爐。 （記者林正堃攝）

獅吞4連敗 榜首讓給龍

統一獅林安可首局敲3分砲，也是生涯500安。（記者林正堃攝）統一獅林安可首局敲3分砲，也是生涯500安。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將昨在先發9人全員安打的火力支援下，以8：4終止對戰統一獅7連敗，本季對獅首勝到手，也中止4連敗。統一苦吞4連敗後和味全龍暫無勝差，也讓出上半季戰績第一寶座。

悍將王正棠演出3安猛打賞，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）悍將王正棠演出3安猛打賞，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

富邦先發投手黃保羅首局就挨了林安可3分砲，但不夠控球失準的蒙德茲花，富邦2局下就靠著高捷生涯首轟和范國宸安打追平比數。

林安可、林靖凱締500安

林安可和林靖凱同場以全壘打完成生涯500安，苦主都是黃保羅。但富邦團隊火力更旺，除了讓蒙德茲投4局就用了101球、挨9安，5局再靠林澤彬、王正棠適時安打，把接替登板的吳承諭打退場，取得6：4領先。

富邦7局上一度面臨一、二壘有人危機，緊急登板的李吳永勤連拿3個出局數解危。7局下，王正棠滾地球和申皓瑋安打，再添2分保險分。

終於拿下本季對獅隊首勝，富邦總教練陳金鋒說：「這場選球做得比較好，追打過多壞球反而會幫到對手，有把壞球選掉，且得點圈做得比之前好。」

3安猛打 王正棠獲MVP

單場演出3安猛打賞的王正棠獲選MVP。他表示，之前對獅隊確實打不順手，蒙德茲是很有實力的投手，但控球較差，「大家選球有做好，也把賽前討論的內容做好。」至於2局下遭觸殺在本壘，他則苦笑說：「傑憲傳得太準。」

富邦今天將乘勝追擊，推出新人陳鐿中先發，這也是他生涯第2度出賽、首度先發，他說，前次生涯初登板中繼失分，當時教練認為積極進攻的想法很好，但球的位置和進壘角度還有進步空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中