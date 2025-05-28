誰頂張奕的位？ 悍將期待陳仕朋

陳鐿中（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天繼續在主場迎戰統一獅，先發投手原本有機會輪到張奕，但他已於23日下二軍改以中繼調整，輪值空缺先由去年季中選秀第3輪指名陳鐿中遞補。

陳仕朋（資料照）

投手教練郭勇志指出，張奕季初轉任先發的企圖心很強烈，也有信心可以勝任，剛好陳仕朋、江國豪都趕不上開季，教練團考慮很久才同意他以先發調整，但開季後的內容不如預期，決定讓他回到較熟悉的中繼角色，下二軍10天後能否回到一軍，要看他在的出賽頻率與調整狀況而定。

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端午節後可望回一軍

陳仕朋是富邦本土先發的重點觀察對象，郭勇志表示，陳仕朋原本4月中可歸隊，因身體又有狀況被迫延後，5月在二軍投過3場復健賽，用球數已68球，本週在二軍還有1場先發，賽後再根據身體狀況做最後評估，「如果都沒有問題，端午節後應該就能回到一軍。」

陳鐿中遞補先發輪值

陳鐿中今天是生涯第2場出賽、第1場先發，他表示，季前被球團安排赴日訓練，透過日本二軍教練與儀器的協助，有針對缺失做改進，現在揮臂比以前順暢，最快球速從149公里升至152公里，教練肯定他在生涯初登板時積極進攻好球帶，但進壘的位置與角度都需要調整。

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