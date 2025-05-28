王威晨加班射鷹 兄弟6連勝

王威晨 （中信兄弟提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕中信兄弟和台鋼雄鷹鏖戰到延長賽，王威晨在第10局打出致勝二壘打，中信4：3力克台鋼，贏得創本季新高的6連勝。

郭阜林失誤埋禍根

中信和台鋼前9局以2：2僵持不下，第9局登板的台鋼終結者林詩翔投了18球，跨季對戰中信連10局無失分，跑者先站上二壘的延長賽續投，10局上中信江坤宇觸擊，造成台鋼三壘手郭阜林傳一壘失誤，王威晨打出直擊右外野全壘打牆的二壘打，攻下超前分，許基宏高飛犧牲打追加1分，中信4：2領先。

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10局下台鋼2出局後，紀慶然安打扳回1分，1分之差飲恨。

台鋼先發投手艾速特前3局完全壓制老東家，只讓中信靠著四壞球上壘一次，飆出5次三振，第4局卻在2出局後陷入亂流，中信許基宏和詹子賢安打，再靠著暴投進佔二、三壘，黃韋盛纏鬥8球後擊出清壘安打，中信2：0領先。

台鋼4局下隨即展開反攻，王博玄和魔鷹安打攻佔一、三壘，先靠著暴投跑回1分，張肇元安打攻下追平分，2：2平手。

呂彥青復出 1局1K

中信6連勝之外的另1個好消息，左投呂彥青昨天從傷兵名單復出，並在第7局登板，這是呂彥青4月5日後首度出賽，投1局連續解決3名打者，包括1次三振。

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