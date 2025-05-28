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胡智爲2出局後失分 餅總盼解「心」結

2025/05/28 05:30

統一獅胡智爲近3場投4.1局狂丟6分，與前4場投10局僅失2分落差頗大。（資料照）統一獅胡智爲近3場投4.1局狂丟6分，與前4場投10局僅失2分落差頗大。（資料照）

跟當下投球心態有關

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅4月底將胡智爲調往牛棚，近3場投4.1局狂丟6分與前4場投10局僅失2分落差頗大，總教練林岳平認為，胡智爲轉中繼後的失分幾乎都在2出局後，原因應該出在當下的心態與想法。

胡智爲4月27日起轉任長中繼，5月初雖曾連續2場投3局失1分，最近卻連續3場掉分，上週日4局下接替林詔恩才拿到2出局，就被林吳晉瑋、岳政華連續砲轟，讓中信以5：3逆轉，賽後他在社群發文：「明明可以做的好，但還是沒做到，很抱歉讓大家失望了，我會再努力的。」

林岳平指出，胡智爲轉中繼後的失分有個很特別的共同點，就是幾乎都發生在2出局後，尤其最近2場，都在2出局後被連續安打或全壘打，代表他投球的心態、想法與策略，在2出局前後有明顯的不同，「他的狀況不算太差，只是結果不是很好，他是有經驗的投手，知道該如何去修正。」

轉長中繼 讓牛棚喘息

林岳平認為，把胡智爲調到長中繼的主要目的，就是希望善用他狀況較好的3局投球，希望對球隊有較大的幫助，也能讓牛棚獲得較多的喘息，調度上也有操作雙先發的空間，雖然最近有些狀況，考量上半季進入最後1個月的關鍵期，二軍投手的吃局數能力都不如他，暫時不會讓他下去調整。

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