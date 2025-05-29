法網》謝淑薇後台將首人 葛藍喬安娜女單開胡

台英混血好手葛藍喬安娜昨在法網女單開胡，是謝淑薇之後我國女將第一人。 （取自葛藍喬安娜IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台英混血好手葛藍喬安娜昨在法國網球公開賽女單首輪，強忍感冒不適，以6：3、3：6、6：4扳倒美國勁敵沃莉內茲，大滿貫開胡勇闖第2輪，也是謝淑薇以來我國女將第一人。

葛藍喬安娜在法網參賽名單看板上，指著自己的名字。 （取自葛藍喬安娜臉書）

扳倒美國勁敵沃莉內茲

世界排名175的葛藍喬安娜，記取2023年首度挑戰法網會外賽失利的教訓，如今捲土重來3連勝、1盤未失，生涯首度躋身大滿貫會內賽，也是本屆台灣唯一單打希望，但23歲的葛藍透露，其實上週六會外賽第3輪打完就感冒了，「最近身體一直不太舒服、流鼻水，會內賽才使用自備的毛巾擦汗。」

請繼續往下閱讀...

決勝盤連下4局大逆轉

大滿貫會內賽首秀面對世界排名65的沃莉內茲，葛藍喬安娜毫無懼色，開賽互破拉鋸先馳得點，儘管次盤因非受迫失誤偏高，第4局讓對手回破扳回一城，戰線被拖入決勝盤她頂住壓力，從0：3發動絕地反撲，「落後那麼多，我就放手一搏，不去想結果，全力拚最後幾局，沒想到打出逆轉勝，有點幸運也很開心。」最終葛藍在2：4落後下，戲劇性連下4局，歷經2小時16分鐘激戰成為最後贏家。

暌違5年 台將單打再勝

葛藍喬安娜延續紅土手感與頑強鬥志，不但是史上第6位在大滿貫會內賽單打贏球的台灣女將，更是自2020年法網次輪的謝淑薇之後，暌違5年再有台灣球員在法網會內賽奏捷，64強將遭遇哈薩克女將普丁塞娃，這也是兩人首度交鋒，她表示：「對方經驗豐富不好打，我會繼續拚，請球迷為我加油。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法