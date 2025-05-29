哈里伯頓大三元 溜馬聽牌

哈里伯頓（左）大三元擊退尼克，溜馬距東部冠軍只差一步。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬昨在東部冠軍戰靠「新控球之神」哈里伯頓繳出32分、15助攻、12籃板大三元領軍，以130：121力退尼克，系列賽取得3：1聽牌優勢，距離隊史睽違25年的分部冠軍只差最後一步。

30分、10籃板、15助攻、0失誤

季後賽首人達標

溜馬前役浪費20分落後遭尼克扳回一城，讓哈里伯頓相當自責，昨一開賽就在進攻端繳出強勢表現，成功串連球隊火力，溜馬此役投籃命中率51.1%，其中33分來自哈里伯頓的傳球，他也成為史上第一位在季後賽單場至少30分、10籃板、15助攻且0失誤的球員。

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「我只是努力打得更有侵略性。」締造歷史的哈里伯頓表示，「我努力展現最好的一面，我在第3戰讓球隊失望了，很高興今天能重新振作，這場勝利對我們來說至關重要，因為若是2：2，系列賽的走勢也不一樣了。」

過去在季後賽取得3：1領先的球隊，戰績283勝13負，勝率高達95.6%，尼克明回到主場要力拚延長戰線，布朗森昨拿下31分，上戰幫助球隊開胡的功臣湯斯帶著膝蓋傷勢進帳24分、12籃板。

湯斯表示，尼克今年季後賽總能在劣勢下於第4節發揮韌性，「但如果讓自己陷入這種處境太多次就會吃到苦頭，我們總覺得能在決勝節找到方法，可惜今晚那種魔力沒能發生。」

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