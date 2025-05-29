TPBL季後賽今開打 馬建豪是X因子

馬建豪（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL季後賽今晚7點在台中洲際迷你蛋點燃戰火，由第2種子福爾摩沙夢想家主場迎戰例行賽第3名的高雄全家海神，力拚在7戰4勝的首輪系列賽拔得頭籌。

夢幻雙衛vs.神級防守

夢想家休賽季網羅33歲控衛蔣淯安，但他受傷勢影響僅出賽13場，另一新成員馬建豪則適應良好，本季場均14.9分是本土最佳，在團隊戰力充足下，例行賽仍長期穩居前段班。

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海神同樣在季初就傷了外援威勝，但本土好手蘇文儒打出生涯年、邱子軒傷癒回歸也有不俗表現，季後賽雙方皆有望以完全體應戰，讓系列賽走勢難以預測，兩隊在例行賽交手6次，夢想家拿下4勝。

兵多將廣 夢想家有優勢

球評吳敏賢指出，夢想家擁有蔣淯安、林俊吉雙衛組合，就算只有一個人在場上，攻擊模式也極具侵略性。海神雖沒有較穩定的後衛，但優勢是擁有聯盟數一數二的防守，蘇文儒、邱子軒與美籍雙能衛克雷格都有望帶給夢想家不少壓力。

吳敏賢提到，夢想家內線有高柏鎧護框，還有高砲塔貝奇，相較之下可用之兵更多，有望在強度更高的季後賽佔上風，他也點名馬建豪、邱子軒兩位擁有強心臟的好手，有望成為各自球隊的X因子，在關鍵時刻帶動士氣。

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