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李勛傑再見安 飛過龍內野5人

2025/05/29 05:30

猿隊李勛傑（左）10局下敲出生涯首支再見安打，6天內兩度獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）猿隊李勛傑（左）10局下敲出生涯首支再見安打，6天內兩度獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿新人李勛傑演出3安猛打賞，包括第10局的再見安打，6：5力克味全龍，樂天贏得4連勝，把味全拉下戰績領先寶座，落後統一獅半場勝差。

10局下龍隊內野擺出5人布陣，仍擋不住猿隊攻勢。（記者林正堃攝）10局下龍隊內野擺出5人布陣，仍擋不住猿隊攻勢。（記者林正堃攝）

猿4連勝 把龍拉下龍頭

兩度落後的樂天，6、7局各得1分追平比數，5：5打進延長賽，打者先站上二壘的第10局，樂天起用朱承洋後援，沒有被安打、力保不失分，下半局味全換上陳禹勳，樂天觸擊把跑者推進上三壘，味全把左外野手王順和叫進內野，形成內野5人布陣，李勛傑沒有給味全守備機會，第1球就擊出中外野深遠安打終結比賽。

這是陳禹勳本季第4次投第10局首次失分，李勛傑表示，關鍵時刻上場前以為自己會很緊張，但是並沒有，想說機會來了，就放手一搏、放手去打，教練也提醒他，專注在攻擊自己設定的球路就好，不要去想結果如何。

10局下首球 李勛傑建功

對於味全的內野5人布陣，李勛傑表示，並沒有特別想要怎麼打，還是跟平常一樣想辦法確實擊球。李勛傑曾在5月23日對富邦擊出4安打、3打點，生涯首度獲選單場MVP，昨天又在主場獲獎，李勛傑表示，打擊感覺越來越好，希望能穩定延續下去。

味全賽前填寫先發打序發生筆誤，把第5棒指定打擊吉力吉撈．鞏冠和第6棒一壘手郭嚴文的守位寫反了，使得吉力吉撈生涯首度守一壘，守完5局退場，3打數轟出1支陽春砲，劉基鴻也在味全連得3分的第5局開轟，味全取得5：3領先，但是6局起打擊熄火，痛失排名第1。

樂天總教練古久保健二表示，看到吉力吉撈守一壘，感覺還滿奇妙，當時也覺得只有筆誤這個可能，而味全葉總滿常在延長賽擺出內野5人的布陣，還是相信選手可以突破。

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