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牛棚決勝 雄鷹斬象6連勝

2025/05/29 05:30

雄鷹張誠恩生涯首次救援成功到手。 （雄鷹提供）雄鷹張誠恩生涯首次救援成功到手。 （雄鷹提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕終結者林詩翔前天燃燒33球無法出賽之際，台鋼雄鷹4位牛棚土投扮演最強後盾，昨聯手1安打強鎖中信兄弟打線，加上胡冠俞在7局下擊出致勝長打，率隊以3：2斬斷中信兄弟的6連勝。

胡冠俞7局下敲出致勝安打，助雄鷹險勝兄弟。（雄鷹提供）胡冠俞7局下敲出致勝安打，助雄鷹險勝兄弟。（雄鷹提供）

台鋼首局就突破中信先發洋投德保拉，黃秉揚擊出長打，洋砲魔鷹在2出局擊出適時安打，送回首分。德保拉讓台鋼先馳得點，但展現強大的修正能力，在2至6局僅被敲2支一壘安打，不受比賽因雨中斷30多分鐘的影響，沒被台鋼再攻上得點圈。

中信在2局上援護德保拉，1出局後對台鋼先發投手吉田一將串聯連續4支安打，近況火燙的岳東華在滿壘擊出二壘安打，一棒送回逆轉的2分，連續7場比賽敲安。平野惠一曾形容，岳東華近期打擊就像拿網球拍擊球，狀況很好。

德保拉退場

胡冠俞一擊致勝

只是中信牛棚未能守護德保拉6局掉1分的優質好投，台鋼在7局下突破呂彥青，高聖恩在1出局一壘有人敲長打，一棒送回追平分，胡冠俞補上致勝長打，生涯首次進帳單場MVP。

「很開心！」胡冠俞表示，當下沒有設定什麼球，好球就好，「（本季）我沒設定目標，穩定出賽就好！」

台鋼日籍投手吉田一將僅先發4局掉2分退場，土投接替表現精彩，曾奕翔和黃紹睿接力3局無安打，許育銘飆2K化解中信一、二壘有人的攻勢，最終交給張誠恩代班關門成功，勇奪生涯首次救援成功。

中信曾在4月4至12日7連勝，昨天被台鋼斬斷6連勝，錯失隊史36年首次上半季拿過2次至少7連勝。

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