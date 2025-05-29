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世壯運》林煜清攻蛋奪金 解鎖投手犯規

2025/05/29 05:30

林煜清（世壯運提供）林煜清（世壯運提供）

國體OB隊

國體OB隊（右側）勇奪世壯運棒球賽35+金牌，賽後與山羊兄弟合影留念。（取自山羊兄弟臉書）國體OB隊（右側）勇奪世壯運棒球賽35+金牌，賽後與山羊兄弟合影留念。（取自山羊兄弟臉書）

擊潰山羊兄弟

〔記者龔乃玠／台北報導〕前中信兄弟、統一獅投手林煜清昨在世壯運棒球賽男子組35+金牌戰登板，站上職棒生涯未曾造訪的大巨蛋投手丘，後援3.1局無自責分，壓制周思齊、高國輝領軍的山羊兄弟隊，率領國體OB隊以7：3勇奪冠軍，他直呼「夢想成真」。

林煜清才在25日4強賽壓制高國慶領軍的Energy隊，當天賽後手不太舒服，一度擔心冠軍戰能否登板，但為了站上大巨蛋的投手丘，他直言吞5、6顆止痛藥也要上，更說把這場當作引退賽，「滿過癮的！」

有趣的是，林煜清4局下登板救火時，發生職棒生涯9年不曾有過的投手犯規，讓山羊兄弟隊免費跑回1分，他解釋是跟捕手溝通有問題，「我的MISS。」所幸國體神隊友挺身相救，46歲的陳家豐6局上代打擊出3分逆轉三壘安打，7局上再猛灌4分，擊潰山羊兄弟。

周思齊昨在4局下代打上陣，單場2打席無安打，但在左外野和三壘手高國輝都有美技演出，即使未能率隊奪冠，他仍希望藉由世壯運向外界證明，有許多從職棒場下退役的OB選手喜歡打棒球，盼能更注重OB的市場。

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