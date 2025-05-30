誰壯大了孫易磊 自律到無法想像

東園少棒時期的孫易磊。（賴敏男提供）

鋼鐵心志旅日 不像20歲

孫易磊（右）和啟蒙教練賴敏男。（賴敏男提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕20歲的日本火腿「台灣鬥士」孫易磊，今年2月經典賽資格賽對西班牙殊死戰，他連飆2K化解滿壘危機，中繼1.2局無失分率台灣隊取得會內賽門票，上週四以不到600天的時間，從育成升格支配下選手並完成日職一軍初登板，至今出賽3場共投4局，被敲1安飆2K無失分，進帳1中繼和1救援，球探評價他的未來性不亞於古林睿煬，孫易磊的啟蒙教練、東園少棒總教練賴敏男說，「易磊迅速上一軍就有好表現，真是讓人意想不到。」

爸爸（左二）、媽媽（右一）與哥哥（右二）等家人，是孫易磊（右三）最重要的精神支柱。（賴敏男提供）

哥哥孫易伸年長孫易磊5歲，效力台鋼雄鷹的他近期棄打從投，希望能像弟弟一樣在投手丘發光發熱；賴敏男透露，有一次他騎車經過河濱公園，看到「孫爸」孫成安帶著兩個兒子打網練習，於是他趨前遞名片，邀約兩人加入東園少棒，「孫爸覺得東園是棒球名校，應該很難進去，我說只要四肢健全的小朋友都可以參加。」

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東園少棒總教練賴敏男（中）發掘孫家兄弟易伸（右）、易磊的棒球天賦。（賴敏男提供）

嚴格家庭教育 養成關鍵

孫家在林口，孫爸每天開車接送孫易磊到台北上下學打球，只要有比賽，孫爸、孫媽都會跟著球隊全台跑透透，賴敏男笑說，真的是上山又下海，就連遠征澎湖也不錯過，可以領全勤獎了，孫爸還會幫忙開隊巴載小朋友，孫易磊能有今日成就，跟嚴格的家庭教育有絕對關係。

8年前孫易磊隨東園少棒赴南韓首爾打LLB亞太區資格賽，當時台商請全隊吃飯，晚上10點才結束，孫爸有些不悅，「怎麼吃這麼晚？睡不飽會長不高啊！」還有1次征戰澎湖菊島盃，晚上9點孫爸就催促孫易磊趕快就寢，他的觀念是，孩子在發育期要早睡，睡得飽才長得高，打球才有未來性。

昔日孫爸是榮工棒球隊選手，賴敏男說，孫爸老家在花蓮光復鄉，和王光輝熟識，過去從事工程業，什麼東西都會修，球隊發球機壞掉，靠孫爸一雙巧手馬上搞定，非常厲害，由於有棒球底子，平常會教孫易磊打球，盯球技也盯功課，學業成績不錯。

賴敏男表示，少棒時期孫易磊投、捕、內、外野兼修，和劉俊緯共組「雙箭頭」，運動能力出色，熱愛棒球又有嚴父管教，加上規律生活，從小就奠下堅實基礎。

發達之路不忘本 感動恩師

讓賴敏男最難忘的是，去年他帶隊去日本比賽，剛好孫易磊在東京，他搭1個多小時電車來找恩師，還扛著兩大箱飲料慰勞小學弟，「看了真的很感動，後來我想請易磊吃飯，他說不行，必須回球隊吃調配好的餐飲，你看，連吃的都非常謹慎，自律到無法想像。」

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