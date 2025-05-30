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葛藍喬安娜纏鬥117分鐘 對手贏球摔爛拍

2025/05/30 05:30

葛藍喬安娜（法新社）葛藍喬安娜（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女將謝淑薇與拉脫維亞好手奧絲塔朋科，昨在法國網球公開賽女雙首輪歷經三盤大戰收勝。而台英混血好手葛藍喬安娜止步女單64強，仍寫下個人在大滿貫賽最佳成績。

謝淑薇三盤大戰

女雙闖頭關

謝淑薇坐擁7座大滿貫女雙冠軍，其中在法網曾於2014、2023年兩度在法網捧冠，這次與在年初澳洲網球公開賽亞軍搭檔奧絲塔朋科攜手，兩人在首輪以6：3、3：6、7：6（10：3）擺平邦達（匈牙利）／米奈恩（比利時），開出紅盤。

面對哈薩克第32種子普丁塞娃，葛藍喬安娜一度陷入3：5落後，但她靠著強勢的底線抽球，成功連保帶破橫掃3局，尤其第11局順利保發後以6：5後來居上，還讓對手氣到砸爛球拍，可惜葛藍在搶七的關鍵時刻出現過多失誤，錯失5：3領先優勢，連掉4分遭到逆轉。

第二盤的勝負分水嶺出現在第7局，葛藍喬安娜雖逼出破發點，卻因打滑跌倒錯失關鍵分，下一局的發球局也失守，只能眼看對手揚長而去，鏖戰1小時57分，最終以6：7（5：7）、3：6落敗。

世界排名175的葛藍喬安娜，雖無緣晉級32強，但她已是2020年謝淑薇之後，暌違5年再有台灣球員在法網會內賽奪勝，葛藍此行將進帳11.7萬歐元獎金（約395萬台幣），排名可望升至新高的141名。

男單賽事爆出冷門，澳洲第9種子德米納爾鏖戰5盤，以6：2、6：2、4：6、3：6、2：6遭到世界排名62的哈薩克選手巴伯里克逆轉。

美國第3種子「富豪千金」佩古拉以6：3、7：6（7：3）收拾同胞李安，世界排名第6的俄國「天才少女」安德烈耶娃以6：3、6：4力挫美國克魯格，挺進女單32強。

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