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TPBL季後賽》于煥亞末節點火 海神驚奇開紅盤

2025/05/30 05:30

于煥亞繳出全隊最高24分，率海神逆轉夢想家，季後賽首輪旗開得勝。（TPBL提供）于煥亞繳出全隊最高24分，率海神逆轉夢想家，季後賽首輪旗開得勝。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL元年季後賽昨點燃戰火，高雄海神昨克服最多15分落後，靠于煥亞24分領軍、胡瓏貿末節發威，以104：99逆轉福爾摩沙夢想家，在7戰4勝的系列賽拔得頭籌。

胡瓏貿決勝節攻進16分，是海神逆轉的關鍵功臣。（TPBL提供）胡瓏貿決勝節攻進16分，是海神逆轉的關鍵功臣。（TPBL提供）

夢想家近3季都在PLG季後賽一輪遊，仍在尋求隊史首冠，海神則是在T1成立首季就奪冠，上季在首輪不敵桃園雲豹，雙方首度在季後賽交鋒，例行賽6次對決，夢想家拿下4勝。

團隊30助攻

胡瓏貿狂拉尾盤

海神昨打完前三節還以68：80落後，但夢想家在第四節兩位洋將貝奇、龍查相繼犯滿畢業，海神緊咬比分，倒數2分鐘內靠胡瓏貿連拿5分、于煥亞飆進關鍵三分彈，末節打出36：19攻勢逆襲，收下本季在洲際迷你蛋的首勝。

于煥亞此役外線9投6中拿下全隊最高24分，其中第四節飆進3顆三分球拿下10分，胡瓏貿23分有16分集中在決勝節，是率隊大逆轉的關鍵功臣，主帥費雪肯定子弟兵在陷入落後時展現永不放棄的精神，除了防守成功執行戰術，球在流動上也表現出色、全場傳出30次助攻，「能拿下第一場勝利對我們來說很重要，我為團隊感到驕傲。」

夢想家長人高柏鎧昨因拉傷休兵，霍爾曼繳出全隊最佳30分、15籃板，馬建豪20分是本土最高，林俊吉挹注16分。

國王雙線作戰

豪哥領銜打戰神

例行賽龍頭新北國王今雙線作戰，林書豪、林書緯兄弟檔率隊在新莊體育館迎戰從挑戰賽出線的台北戰神，例行賽雙方6度交手，國王拿下4勝。另一陣容由老將洪志善、林金榜領軍，在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽四強交手PLG新科冠軍桃園領航猿。

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