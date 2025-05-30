雷霆西霸天 SGA跟進柯瑞成就

吉爾吉斯亞歷山大（中）率隊前進總冠軍賽，也獲選西部冠軍賽MVP。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大昨在西部冠軍賽第5戰飆出全場最高34分，率隊以124：94痛宰灰狼，以4勝1負贏下此系列賽，雷霆自2012年後再度挺進總冠軍賽，SGA也榮膺西冠MVP。

年度MVP 勇闖總冠軍賽

率先聽牌的雷霆昨展現關門決心，強悍防守讓灰狼首節只拿下9分，創下隊史季後賽單節最低得分難堪紀錄，且半場打完雷霆已領先多達33分，勝負底定。

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雷霆昨團隊命中率52.3%，吉爾吉斯亞歷山大砍下全場最高34分、8助攻，霍姆格倫22分次之。灰狼方面，藍道繳出全隊最高24分，愛德華茲貢獻19分，但團隊失誤多達21次種下敗因。

吉爾吉斯亞歷山大在此系列賽場均貢獻31.4分、8.2助攻，命中率約45.7%，他這季已包辦年度MVP、年度第一隊和得分王等獎項，如今又進帳西冠MVP，他也成為自2015-16賽季柯瑞後，首位拿下例行賽MVP且闖進總冠軍賽的球員，他說：「這不是終點，我們又離目標更近一步，但還有4場勝利要爭取，這會是4場非常難的比賽，我們必須展現出最好的自己，才有機會完成目標。」

雷霆率先拿下總冠軍賽門票，將碰上東部冠軍賽組合溜馬、尼克的勝方，目前溜馬取得3：1聽牌優勢，今上午將進行第5戰，對戰組合最快今出爐。

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