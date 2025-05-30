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新加坡羽球公開賽》一物剋一物 林俊易擊退世界第4

2025/05/30 05:30

林俊易（資料照）林俊易（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨在超級750系列新加坡公開賽男單16強，以21：18、21：14擊退世界排名第4的中國好手李詩灃，挺進8強。

近況不俗的李詩灃，上月才在亞錦賽摘銅，且上週的馬來西亞大師賽奪得冠軍，但世界排名19的林俊易成為他的最大剋星，收下對戰3連勝，生涯5次交手取得4勝。

林俊易昨開賽發揮欠佳，一度陷入12：17的落後劣勢，但他靠著網前小球擾亂李詩灃節奏，並靠著拿手的後場殺球取分，一口氣連拿7分成功後來居上，小林次局也延續氣勢，在6：6的拉鋸階段連得7分擴大分差，奠定勝基，順利直落二勝出。

林俊易表示，在第1局落後時沒想太多，就是一分一分來，只是他先前治療左肩舊傷，難在短時間痊癒，現階段就是努力學習與傷共存。林俊易將與香港好手李卓耀爭奪4強門票，李卓耀在16強以21：12、21：16擊敗台灣一哥周天成。

台灣混雙組合葉宏蔚／詹又蓁以21：18、21：18擊敗大馬組合陳堂傑／杜頤湋，連兩站都挺進8強。

男雙方面，王齊麟／邱相榤12：21、15：21不敵中國第4種子王昶／梁偉鏗，止步16強。女單部分，宋碩芸以13：21、14：21不敵日本名將山口茜，無緣晉級女單8強。

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