兄弟們堆滿壘包 許基宏一棒逆轉

許基宏7局下敲出超大號滿貫砲，率兄弟逆轉龍隊，戰績站上第2。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟昨靠許基宏7局下超大號滿貫彈逆轉戰局，一棒抵銷味全龍3發陽春彈造成的傷害，終場6：4險勝，最近8戰7勝，拉下3連敗的味全躍居戰績第2，總教練平野惠一盛讚許基宏：「不愧是球隊的第4棒！」

兄弟守護神黃恩賜（右）連續13場救援成功。（記者廖耀東攝）

近8戰7勝 戰績躍居第2

味全6局上趁中信換上伍立辰，由朱育賢、蔣少宏相繼開砲以3：2拿回領先，但中信7局下3次保送攻佔滿壘，許基宏在2好3壞2出局、滿壘的關鍵時刻，逮住林子昱的偏高直球轟出超大號滿貫彈，助中信6：3再次超前，郭天信8局上也從王凱程手中開砲，卻只扳回1分。

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超級滿貫彈 無愧當家4棒

平野指出，許基宏那1棒是很棒的打席，對球隊幫助非常大，選手都很努力，岳東華、高宇杰、王威晨7局下都選到保送，把壘包堆滿讓許基宏有打點機會也很重要，「最近每天都有不同的人跳出來，這對球隊是好事，最後2棒岳東華、高宇杰也都能設法上壘，希望繼續保持下去。」

伍立辰中繼0.2局挨2發陽春彈，拿到中繼勝的陳冠穎前2場也都挨轟。平野認為，伍立辰、陳冠穎都是新人，這個經驗是他們的第一座山，遇到後就知道要更小心翼翼面對，「到最後會怎麼樣，我不知道，慢慢越過一座一座山，是成為好選手的必經道路。」

許基宏擊出生涯第3發滿貫彈，他表示，當時只要接近好球帶的球就要攻擊，因為有掌握到擊球點，出棒後的手感很篤定，即使打擊率0.312名列打擊榜第5，上場只在意是否做好攻擊策略與模式，倒是看到那球差點飛出場外打到漢神百貨，不禁打趣說：「如果打到，會給我VIP嗎？」

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