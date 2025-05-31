台灣再多1個巨蛋 平野樂觀其成

洲際球場昨湧入13992人，兄弟教頭平野惠一對於台中蓋巨蛋持正面態度。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕台中市長盧秀燕日前宣布台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區「創研一」，容納3萬人以上採BOT招商興建，目標2030年完工，中信兄弟總教練平野惠一表示，從球隊的角度來看，這對台灣棒球是正面的，味全龍總教練葉君璋也樂觀其成。

平野指出，新北、台中都計畫蓋大巨蛋，讓台灣有更多室內球場可用，比較不容易受到天氣影響，「台灣願意協助棒球建立更好的環境，這讓人很開心，球隊不能辜負大家的期待，要吸引更多觀眾進場，甚至海外的球迷。」

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平野表示，台灣幅員較小，若新北、台中也蓋大巨蛋，也許有人覺得太多了，但中職觀眾人數去年在台北大巨蛋啟用後創下新高，他會以正面態度看待台灣出現第2個甚至第3個大巨蛋。

平野認為，台灣再多1個巨蛋，對國家隊也會有影響，如果參加國際賽，要去日本或南韓的巨蛋比賽，以前台灣沒有巨蛋，可能對場地較不適應，現在可以先在台北大巨蛋訓練，提前熟悉人工草皮、室內高度與視野這些細節。

葉君璋指出，台中地處中部，不論從北部、南部過去都很方便，況且台中是大城市，有個象徵性的地標也很好。

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