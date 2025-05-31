晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

光影大作戰 申皓瑋雙轟致勝

2025/05/31 05:30

范國宸開轟猛打賞。（記者李惠洲攝）范國宸開轟猛打賞。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕克服「地獄客場」逆境，富邦悍將昨先發9棒全員敲安，全場狂掃18安，包含申皓瑋轟雙響砲，最終9：5擊敗台鋼雄鷹拿下2連勝。加上這1勝，本季富邦在客場戰績仍是淒慘的3勝17敗，總教練陳金鋒說，「前一陣子球隊狀況沒那麼好，常在客場輸球，希望這1勝能有所反彈。」

陳真8局上臉部挨球吻，緊急退場送醫。（記者李惠洲攝）陳真8局上臉部挨球吻，緊急退場送醫。（記者李惠洲攝）

悍將棒棒開花

申皓瑋單場雙響砲，本季3轟、18打點都名列悍將排頭。 （記者李惠洲攝）申皓瑋單場雙響砲，本季3轟、18打點都名列悍將排頭。 （記者李惠洲攝）

18安擊潰雄鷹

富邦原本是全聯盟攻擊火力最薄弱的球隊，包括週二和昨贏球的先發9棒都敲安，總計狂掃33安，先後重擊獅、鷹。申皓瑋昨繳3安猛打賞，包含兩發陽春砲，苦主都是台鋼下勾投手陳宇宏，本季首度獲選單場MVP。

過去申皓瑋表現起伏大，但本季至今打擊率3成28高居全聯盟第2，外帶3轟和18分打點都在富邦名列前茅，鋒總認為，今年申皓瑋心態成熟許多，狀況好的時候知道怎麼去維持，狀況不好知道怎麼去調整。

昨下午4點開打，申皓瑋說，比賽前半段站在打擊區陽光和陰影交疊，視覺不太清楚，打到第4、5局看得較清楚，想辦法把球打強勁，結果讓它自然發生，感謝防護員和體能教練協助，讓他維持不錯的狀態。

陳真臉挨球吻

勾起范國宸夢魘

富邦陳真在8局上遭伍祐城投球砸中下巴緊急傷退治療，隨後送醫檢查，申皓瑋說，「我從沒在現場看過臉部觸身球，看到嚇一跳，滿危險的，很怕打到陳真的臉頰骨。」

范國宸同樣繳3安猛打賞，並在5局上轟陽春砲，陳真挨球吻當下他在二壘，「我在二壘看得很清楚，太恐怖了，希望陳真沒事，以前我是興農牛迷，印象最深刻的就是牛隊捕手葉君璋被觸身球砸到臉血流滿面，太可怕了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中