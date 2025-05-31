光影大作戰 申皓瑋雙轟致勝

范國宸開轟猛打賞。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕克服「地獄客場」逆境，富邦悍將昨先發9棒全員敲安，全場狂掃18安，包含申皓瑋轟雙響砲，最終9：5擊敗台鋼雄鷹拿下2連勝。加上這1勝，本季富邦在客場戰績仍是淒慘的3勝17敗，總教練陳金鋒說，「前一陣子球隊狀況沒那麼好，常在客場輸球，希望這1勝能有所反彈。」

陳真8局上臉部挨球吻，緊急退場送醫。（記者李惠洲攝）

悍將棒棒開花

申皓瑋單場雙響砲，本季3轟、18打點都名列悍將排頭。 （記者李惠洲攝）

18安擊潰雄鷹

富邦原本是全聯盟攻擊火力最薄弱的球隊，包括週二和昨贏球的先發9棒都敲安，總計狂掃33安，先後重擊獅、鷹。申皓瑋昨繳3安猛打賞，包含兩發陽春砲，苦主都是台鋼下勾投手陳宇宏，本季首度獲選單場MVP。

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過去申皓瑋表現起伏大，但本季至今打擊率3成28高居全聯盟第2，外帶3轟和18分打點都在富邦名列前茅，鋒總認為，今年申皓瑋心態成熟許多，狀況好的時候知道怎麼去維持，狀況不好知道怎麼去調整。

昨下午4點開打，申皓瑋說，比賽前半段站在打擊區陽光和陰影交疊，視覺不太清楚，打到第4、5局看得較清楚，想辦法把球打強勁，結果讓它自然發生，感謝防護員和體能教練協助，讓他維持不錯的狀態。

陳真臉挨球吻

勾起范國宸夢魘

富邦陳真在8局上遭伍祐城投球砸中下巴緊急傷退治療，隨後送醫檢查，申皓瑋說，「我從沒在現場看過臉部觸身球，看到嚇一跳，滿危險的，很怕打到陳真的臉頰骨。」

范國宸同樣繳3安猛打賞，並在5局上轟陽春砲，陳真挨球吻當下他在二壘，「我在二壘看得很清楚，太恐怖了，希望陳真沒事，以前我是興農牛迷，印象最深刻的就是牛隊捕手葉君璋被觸身球砸到臉血流滿面，太可怕了。」

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